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南加橙縣拉市爆發大火 已燒毀145畝土地 居民撤離

記者邵敏／綜合報導
當局已發布 Irvine Cove和翡翠灣北部、南部居民立即撤離的命令。（KTLA5）
當局已發布 Irvine Cove和翡翠灣北部、南部居民立即撤離的命令。（KTLA5）

南加橙縣拉古納灘市（Laguna Beach）2月10日（周四）凌晨爆發一場森林大火，這場命名為「翡翠之火」（Emerald Fire）的大火已經燒毀約145畝的土地，附近房屋正受到大火威脅，當局發布撤離命令，起火原因仍在調查中。

據橙縣消防局局長芬內西 (Brian Fennessy) 10日上午9時30分發布的最新消息，大火於當天凌晨4時過後在翡翠灣社區 （Emerald Bay community）附近發生，已經燒毀約145 畝的土地。芬內西說，大火已被控制5%。

根據拉古納灘市新聞稿，當局已發布 Irvine Cove和翡翠灣北部、南部居民立即撤離的命令，同時向北拉古納 (North Laguna) 的所有居民發出自願疏散警告，其中包括Broadway以北的所有居民。新聞稿稱，附近房屋正受到這場叢林大火的威脅。

芬內西在早些時候的新聞發布會上說，三架滴水直升機、五輛消防車和八支突擊隊對火災做出反應。他表示，這是目前加州唯一的火災，消防資源豐富，非常有信心處理這場大火。芬尼西說，起火原因仍在調查中，該地區有電力線，現場有縱火隊。

目前太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）雙向封閉，Broadway北行高速公路關閉，El Morro Bay南行被攔截，直至另行通知。撤離人員被告知沿太平洋海岸公路向南離開火災地區，位於 Irvine Alfonso 101 號的 Los Olivos 社區中心開設了一個疏散中心。根據學區的一條推文，拉古納灘聯合學區的所有學校週四關閉。

Emerald Fire已經燒毀約145畝的土地，附近房屋正受到大火威脅。（KT...
Emerald Fire已經燒毀約145畝的土地，附近房屋正受到大火威脅。（KTLA5）
橙縣拉古納海灘（Laguna Beach）地區2月10日凌晨爆發一場森林大火。（...
橙縣拉古納海灘（Laguna Beach）地區2月10日凌晨爆發一場森林大火。（KTLA5）

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