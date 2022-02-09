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南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

記者李雪／綜合報導
新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）
新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

一名新港灘（Newport Beach）的百萬富翁在被指控勒死華裔妻子，並將她的屍體扔進垃圾桶後逃亡多年，他於9日承認犯下二級謀殺罪，並立即被判處15年至無期徒刑。

現年57歲的Peter Chadwick是一名前房地產投資者，當天在聖塔安那法庭上，原本面臨的是一級謀殺指控。如果他一級謀殺定罪，將面臨最高25年至終身監禁。

距離他殺害46歲馬華裔妻子林桂珠（Quee Choo Lim Chadwick）迄今已十年，事發後他成為國際逃犯七年之久，如今終於認罪。據橙縣紀事報（Orange County Registrar）形容，淚流滿面的Chadwick告訴法官，他為殺死妻子感到抱歉。

Chadwick承認說，「我通過逃避來加劇了這種情況。我摧毀了一切，所以無論法庭如何裁決，我都應得的」。他形容妻子「是一個偉大的人」，「太有愛了。她關心每一個人」。作為認罪協議的一部分，Chadwick在等待審判期間已經在縣監獄服刑的時間，不算在刑期內。

在宣判後發表的一份聲明中，橙縣地方檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，在同意認罪協議之前，他的辦公室「仔細考慮了林桂珠家人的意願，尤其是她的兒子們，他們不僅失去了母親還有他們年輕時的父親」。

林桂珠的兄弟姐妹在資深檢察官Jennifer Walker向法庭宣讀的書面陳述中稱，她是一個「健談、好奇和富有同情心」的女性，她對家人非常忠誠。「很難理解怎麼會有人對另一個人做出這樣的事情，更不用說是他的妻子和三個孩子的母親了」，她的姐姐寫道，「我永遠無法理解，在傷害了她之後，Peter是如何野蠻地把她的遺體扔掉，就好像她是一個毫無價值的垃圾一樣」。

據林桂珠親友在網路上的悼念信息，林桂珠1966年出生於馬拉西亞。而據悉Chadwick是一名出生於英國的美國人，兩人就財務問題和可能的離婚發生爭執。

2012年10月20日，由於父母雙方都沒有接他們的三個兒子放學，警察前往Chadwick一家位於某封閉社區的兩層海景住宅檢查。當時發現無人在家，但卻在主臥發現了打鬥跡象，包括破碎玻璃、一條帶血的毛巾和浴缸周圍的疑似血跡。一個女人的戒指和手機被留下了，保險箱也已空。

次日Chadwick現身報警，告訴警方他在墨西哥邊境附近。聲稱是一名雜工殺死了林桂珠，然後強迫他開車去墨西哥處理她的屍體。警方很懷疑，還注意到Chadwick脖子上有划痕，手上有乾血。Chadwick帶領新港灘的調查人員找到林桂珠的屍體，屍體裹在她自己的被子裡，被扔進了聖地牙哥縣郊區湖濱的一個垃圾桶。

隨後Chadwick被捕並被指控謀殺。在等待審判期間，他以100萬元保釋，放棄英國和美國護照，並同意與富有的投資者父親一起留在聖塔芭芭拉。但2015年1月5日，Chadwick沒有上庭，警方前往聖塔芭芭拉的家中，發現Chadwick已經逃至墨西哥。

Chadwick常到中國、馬來西亞、加拿大和泰國旅行，被列入美國法警的15大通緝名單。為抓他提供了10萬元懸賞，新港灘警方還製作了一個播客來宣傳此案，並從世界各地收集了數百條線索。2019年8月，以各種化名生活在墨西哥的Chadwick在墨西哥城東南部被捕。據信Chadwick在逃亡期間曾在墨西哥各地搬家、打零工，從未有過穩定的住所。而被抓回美國後，被拒絕保釋。

墨西哥 投資 華裔

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