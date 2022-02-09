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喜瑞都社區學院和台灣合作提供美國學生線上中文課

洛杉磯訊
網上教學交流活動。（劉昕提供）
網上教學交流活動。（劉昕提供）

為持續推動國際教育和美國文化交流，台北市教育局決定，協同台北市立大學中文教師團隊，近日與南加州喜瑞都社區學院簽署教育合作備忘錄，台灣方面提供網上中文課程教學，使美方學生暸解台灣文化。

台北市和新北市政府教育局於2022年1月10日至1月25日，推出台美雲端寒假英語營，讓當地學生在家就可免費參與。該項目是由南加州瑞航都社區學院（Rio Hondo College )教授劉昕發起推動，並組成「美國洛城大使」，參與教學活動，成員包括她擔任理事的喜瑞都社區學院、瑞航都社區學院及PCC的教授、中小學退休教師，美國高中及大學生約20餘名，組成跨國線上寒假營隊。

為鼓勵台灣參與學生開口說英文，美國洛城大使規畫活潑多元的線上活動，比如美國人文藝術賞析、加州風情、歌唱學英文，學生們隨著音樂展示才藝，最後以「少年維特的煩惱」為主題，大家一起分享疫情下的美國生活與自身經驗，化解學生在疫情中煩惱。台灣參與學生們也以對外交流角色，介紹台北、新北美景、夜市文化及台北通YouBike，讓美西洛城學生很嚮往台灣之美。

由於台美雲端寒假英語營獲得積極響應，台北市教育局局長曾燦金表示，將持續推動國際教育與美國文化交流，協同台北市立大學中文教師團隊與喜瑞都社區學院簽署教育合作備忘錄。

內容包括，美方持續提供台北市中小學生全年線上國際教育與文化交流營隊，多方面來暸解美國生活，促進文化理解、深化國際交流。台北市立大學五位華語名師提供喜瑞都社區學院學生線上華語，及虛擬體驗台灣人文素養課程，同時教美國學生們開口說中文。

台灣方面提供網上課程，與2022年暑期每周六上午推出，一期課程四周。世界華人工商婦女企業管理協會大洛杉磯分會（世華大洛）也是這個項目合作夥伴。每期課程結束，世華大洛成員會邀請參與課程的學生到喜瑞都社區學院品嚐台灣美食，同時也介紹台灣文化。課程免費提供，名額有限，可盡快上網登記報名 https://cerritos.augusoft.net/。

教育局 喜瑞都 加州

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