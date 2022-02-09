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洛縣護士在華埠附近被攻擊喪命 嫌犯保釋金200萬

洛杉磯訊
Sandra Shells被無故攻擊喪命。（abc電視台截圖）
Sandra Shells被無故攻擊喪命。（abc電視台截圖）

一名男子被指控在洛杉磯市中心華埠附近的公交車站無端襲擊一名 70 歲護士頭部，導致其最終死亡。該男子9日被裁定繼續監禁，以代替 200 萬元的保釋金。

嫌犯是48 歲的Kerry Bell，將於 3 月 9 日再被傳訊。Bell於 1月13日對Sandra Shells襲擊，在洛杉磯法庭上他被控謀殺。Shells當天凌晨 5 點 15 分在Vignes街和 Cesar Chavez街路口，靠近聯合車站的一個公車站等車，準備搭公車去工作地點，即洛縣-南加大醫療中心 (Los Angeles County-USC Medical Center)，卻被無故擊中摔倒在地，頭撞在地上。最後她於1月16日在她工作了38年的醫院去世。

監獄記錄顯示，Bell在襲擊發生後約一個半小時後就被捕，此後一直被關在監獄。

上個月，LAC+USC 醫療中心宣布設立Sandra Shells紀念基金，以補助這位護士的家人。據醫療中心稱，Sandra Shells紀念基金還將幫助「其他受暴力影響或成為暴力受害者的家庭」。

醫院官員指出，Shells通常在輪班前的早上都會早早到崗，這樣她就可以坐在更衣室裡讀一會的聖經。根據醫院聲明，「在護士 Sandra Shells 去世後，LAC+USC 醫療中心的成員被傾瀉而出的愛和支持所震撼。我們感謝那些通過表達哀悼、送花和在社交媒體上發布衷心信息來向Shells女士致敬的人。我們感謝您的情緒，我們感謝您分享我們的悲傷」。民眾可以在 lacuscfoundation.org 在線向紀念基金捐款。

Sandra Shells被無故攻擊喪命。（臉書圖片）
Sandra Shells被無故攻擊喪命。（臉書圖片）

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