藉農曆年發送傷害中國字眼 南加內陸學區職員遭停職

厄普蘭學區標誌 （檔案圖）

南加州 內陸厄浦蘭學區 （Upland USD ）近日一名職員，在亞裔學生慶祝農曆新年之際，在學區社群 中發布「傷害」（hurt）中國及將新冠病毒與中國掛鈎的字眼，引起部分學生、家長不安。據最新消息，這名職員遭學區停職，唯學區並未公布該職員姓名及來自哪所學校。

據學區總監在學區官網發布致學生家長一封信中，確認發送惡意資訊職員，已經停職。總監說，這名職員在學區使用的應用程序中分享有關中國及新冠（COVID-19）的傷害性資訊。學區希望大家知道，任何關於種族、國籍、民族或任何多方面的不當言論，學區都是零容忍。

有關這名職員發送的惡意資訊，內容包括「學校要求大家在慶祝傳統農曆新年活動上，穿著紅色衣服，可是我反對，我不支持中共」，「中國給我們帶來新冠疫情，不要穿紅色」，「家長們需要清醒」等。

事件發生後，學區已於2月1日將致歉信發布在學區網頁，以及Instagram、推特、臉書上，指出這名職員的資訊涉及「麻木不仁和傷害性陳述」，通過學區內部使用的社群分享，令部分家庭感到「令人可以理解的不安」。通常學區教師利用專用「Remind App」通知學生和家長，有關班級作業及其它學校特殊安排。

據悉，不當資訊發送到學區某小學，並已經在更大的範圍內閱讀和討論。

學區發言人先前曾表示，受調查職員言論屬於個人行為，發言人沒有提供進一步細節。該案由學區人資處負責調查，學區發言人表示，由於事件正在調查，多餘評論會誤導教師和學生。並強調，個人行為對學區價值不會造成負面影響，學區使命和目標是以多元化為中心。

厄浦蘭學區共有14所學校一萬餘名學生，有443名全職教師。學區學生族裔構成包括白人占23.5%、非裔7.7%、亞太裔7.1%、西裔57.1%，其他族裔占不到1%。