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南加河濱加大三位華裔教授獲選為美國科學促進協會會士

記者啟鉻／河濱綜合報導
UCR獲選2021年度AAAS會士教授施靖。（UCR官網）
UCR獲選2021年度AAAS會士教授施靖。（UCR官網）

南加河濱加州大學（UCR）近日宣布，該校四位教授近日獲選為2021年度美國科學促進協會（AAAS）會士。成為會士代表著獲選學者在科學、工程和創新領域是傑出領導者。這項榮譽也是獲獎者職業生涯亮點，被獲得肯定。在四位獲選教授中，有三位是華裔，分別是胡小平（Xiaoping Hu）、江德恩（De-en Jiang）、施靖（Jing Shi）。

胡小平教授在成像和理解大腦功能和連續性方面，對磁共振成像技術的發展做出重大貢獻，獲選AAAS會士榮譽。胡教授在UCR擔任生物工程系主任和教授，30年來，一直致力於磁共振成像的開發和應用。他在芝加哥大學獲得博士學位，2016年在UCR任教，同時在明尼蘇達大學和喬治亞理工學院兼任教授。

獲選AAAS會士的江德恩教授，從事化學教學和研究，在計算機化學領域做出重大貢獻。在能源和環境方面有著廣泛應用。他憑藉實現超級電容器的電能儲存，以及在包括碳捕獲方面的催化和分離過程研究成果，獲得美國科學促進協會肯定，獲得會士榮譽。他在洛杉磯加州大學獲得物理化學博士學位，於2014年加入UCR。

獲選AAAS會士的施靖教授，在物理學和天文學方面有卓越建樹。他憑藉對自旋電子學磁性和非磁性雜化材料系統的合成和研究，以及對這些系統中心的自旋輸運性質的理解的研究成果，獲選這項榮譽。

施靖的研究主要集中在新型雜化材料和實驗室合成納米結構中的納米磁性，以及自旋電子學。他的研究發現，開闢了納米磁學和自旋電子學的多個前沿領域。他在1994年畢業於伊利諾伊大學厄本香檳分校獲物理學博士學位，專攻凝聚態物理。2005年加入UCR。2021年獲選傑出教授榮譽。

在四位獲選AAAS會士的教授中，除了三位華裔，還有一位是Kathryn Uhrich，她是UCR自然與農業科學學院院長，化學系教授。因在生物可降解聚合物領域的研究貢獻獲得AAAS會士榮譽。

UCR獲選2021年度AAAS會士教授江德恩。（UCR官網）
UCR獲選2021年度AAAS會士教授江德恩。（UCR官網）
UCR獲選2021年度AAAS會士教授胡小平。（UCR官網）
UCR獲選2021年度AAAS會士教授胡小平。（UCR官網）

加州大學 華裔 南加

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