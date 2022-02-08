洛市警局一名員警因未接種新冠疫苗被解雇

華人區員警在道路執法 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯 市警察 局( LAPD )助理局長比阿特麗斯·吉爾馬拉（Beatrice Girmala）8日表示，一名洛杉磯市警察局員警因違反該市的強制接種新冠（COVID-19）疫苗 規定被解雇，另外七人的解雇步驟也正在進行當中。

吉爾馬拉告訴洛杉磯警察委員會，洛杉磯市警察局1萬216名員工已完全接種疫苗，占該部門總人數的82.9%，部門0.5%的人接種了部分疫苗，16.6%未接種疫苗。

沒有接種的人有460名員工已申請醫療豁免，1831名員工已申請宗教豁免，一名沒有申請豁免的未接種人士在經過審核程序後已被解雇，另外七人也將被解雇。

疫苗接種授權已獲得洛杉磯市議會和市長賈西提（Eric Garcetti）的批准，並於2021年8月18日通過，所有城市雇員都必須在12月18日之前完全接種疫苗，或申請宗教或醫療豁免，具體情況會進行審查，豁免員工必須接受每週測試，費用由該市承擔。

如果豁免被拒絕，員工有五個工作日提出上訴。如果他們不對該決定提出上訴，將收到通知，要求他們必須提交疫苗接種證明，不這樣做會導致「糾正措施」 。

根據強制令，不遵守規定的員工可以選擇辭職或退休。而根據規定，如果這些員工接種了疫苗或雇主取消了疫苗接種令，他們就有資格被重新雇用。