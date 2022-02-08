雷根女兒將受華人之邀在線上分享她如何照顧失智父親

雷根總統和他的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)。（主辦單位提供）

非營利「樂活50加」自2022年2月起，將陸續主辦系列失智 症關懷講座。首先重磅

登場的是在2月21日（周一）總統日當天美西時間上午 10 點/東部時間下午 1 點，前總統雷根(Ronald Reagan)的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis) ，將與華裔 翻譯家、同時也長期照顧失智母親的劉綺君(Lily Liu) 進行一場失智症家人照護的線上訪談。戴維斯將分享她照顧失智父親的心路歷程，並介紹她的第 13 本暢銷新書「漂浮在深淵」(Floating in the Deep End) 。

1994年，美國第40任總統雷根在卸下總統職務五年後，以一封親筆信宣布他確診為阿茲海默症 (Alzheimer’s)患者。他在信中寫道：「我將要開始自己的落日之旅，但我知道對美國來說，前方永遠是璀璨的黎明。」歷經十年與疾病纏鬥，雷根總統於2004年因肺炎病逝。

「在父親患病的十年間，我感覺自己彷彿漂浮在深淵，或被海浪翻騰，或被水流沖走，但沒有被淹溺」。雷根總統的女兒戴維斯從2004年開始，以日記的寫作方式，記錄照顧患有阿茲海默症父親的生活點滴。多年來她也通過不斷的演說和寫作，成為許多失智症照護者的指引明燈。

在2月21日的線上訪談會，戴維斯將分享她照顧失智父親遭遇的各種挑戰，以及如何面對來自社會、生理、心理和經濟各方面的壓力。她以獨到的角度描述分析阿茲海默症，並提供家人照護者(family caregiver)從最初診斷到日後病情惡化每個階段的建議。

講座以英語進行，搭配普通話翻譯，並開放現場答問。這將是一場精彩可期的感人對話，名額有限，請先註冊取得參會鏈接。

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