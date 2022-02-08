强制打疫苗 洛縣警長與縣府摃上 縣府擬插手管理縣警局

洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦與洛杉磯縣政委員會在强迫執行新冠疫苗接種議題上的角力繼續上演。 （取自NBC）

洛杉磯 縣警察局長與洛杉磯縣政委員會在强迫執行新冠疫苗 接種議題上的角力繼續上演。洛杉磯縣政委員會8日考慮一項提案，允許洛縣 縣政委員會對任何不遵守規定抗拒不接受疫苗接種的員工進行紀律處分。這意味著，洛杉磯縣政委員會要跳過洛縣警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）對其下屬的管理，直接對洛縣警局拒絕執行洛縣疫苗令的警員處罰。

洛縣縣政委員Sheila Kuehl和Holly Mitchell於8日介紹該項動議時表示，洛縣在發佈疫苗令四個月之後的今天，依然面臨挑戰。統計到2月1日，洛縣政府的10萬名員工中，81.5%已執行疫苗令接種了疫苗；但在洛杉磯縣警察局，只有不到60% 的員工遵守疫苗規定。

Sheila Kuehl和Holly Mitchell表示，截至1月29日洛縣政府部門前後有5000多名員工申請 新冠（COVID-19）的工傷賠償，其中約有74%來自洛杉磯縣警察局，該數據說明了强制疫苗接種的重要性，洛縣迫切需要提高疫苗接種率以提高整個縣的勞動力。

該動議如果獲得批准，將指定縣檢察長與縣府首席執行官和人事總監制定洛縣民政的擬議修正案服務規則，賦予縣府人事主管「壓倒一切的權力，對不遵守規定的縣級部門員工進行紀律處分」。該動議將在3月15日進行最後審議。

針對洛縣縣政委員會的動議，洛縣警察局局長維拉紐瓦8日表示，「這是不明智的，不合邏輯的，從長遠來看可能是非法的」。