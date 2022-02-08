我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李文亮逝世2周年 BBC揭中國審查輿論3大手段

南加油價再創新高 華人社區傳出汽油被偷頻繁

南加油價再創新高 華人社區傳出汽油被偷頻繁

記者楊青／洛杉磯報導
victorville周先生的汽車遭人偷吸汽油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。20加侖損失近百元，好無奈。（周先生提供）
victorville周先生的汽車遭人偷吸汽油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。20加侖損失近百元，好無奈。（周先生提供）

美國汽車俱樂部（AAA）7日公佈數字顯示，加州部分地區汽油價格再達破記錄高位，包括洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣和范杜拉縣再創紀錄，加州繼續穩坐全國汽油價格冠軍；與此同時，華人社區近期頻傳汽油被偷被吸事件，令問題雪上加霜。

AAA 7日數據顯示，洛杉磯、聖伯納汀諾、橙縣和范杜拉普通汽油價格創下歷史新高。洛杉磯縣週日創下每加侖4.74元新紀錄，聖伯納汀諾縣每加侖4.69元，橙縣每加侖4.72元，范杜拉縣4.73元。

在灣區，舊金山的汽油價格接近創紀錄的每加侖 4.82元，離歷史最高紀錄只有七分之差。聖荷西稍微好一點，每加侖4.74元，沙加緬度每加侖4.62元。

7日，加州的平均汽油價格接近歷史最高紀錄，普通汽油價格為每加侖4.68元，這一價位比全國平均每加侖3.44元高出1.24元即36%，僅比2021年11月27日創下的全州最高記錄平均價格4.71元低三分。

AAA表示，一年來汽油價格上漲，近期由於世界緊張局勢，過去一個月每桶汽油價格更是上漲十元以上，本周高達每桶94元，比去年8月再高出每桶將近35元，煉油廠週一開始向南加州運送更昂貴的「夏季混合（summer blend）」汽油，如果天然氣價格上漲壓力繼續，南加地區接下來的幾周內，可能會出現所有地區的汽油價格創歷史新高。

居高不下的油價已讓不少民眾感到切膚之痛，而近期華洋社區頻傳偷油和吸油事件，更讓民眾感到口袋失血與安全隱患雙重壓力。

「我家的特斯拉SUV上周加滿了油，整整25加侖」，家住Victorville的媒體工作者周先生說，中國新年過年期間全家幾乎都沒有出門，只是太太開車出了趟短門採購，但他周末他和女兒準備出門時，卻發現油箱很快亮起紅燈，家人都奇怪這周的油為何下去這麽快，只能再去加油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。

周先生表示他家的汽車平常都停在車庫，不可能有人可以偷油吸油。細細回想才想起日前他曾開車到離家三分鐘路程的公園遛狗，當時停車場並沒有其他車輛，但等他遛完狗回到停車場時，看到一男一女兩名其他族裔的汽車正好停靠在他的汽車旁邊，兩人的汽車上裝滿了各種園丁工具，看到他回來，兩人匆匆離開。

周先生表示，他平常都是加91號油，好市多（Costco）每加侖也要4.60元左右，一下子被人偷吸20加侖左右，近百元沒了，好心痛。

家住格蘭杜拉的林先生表示，他的BMW和Acura平常都停靠在自家前院，非常安全，但最近一個月BMW已兩度被人偷吸汽油，30多加侖汽油一夜之間蒸發掉，氣得想駡人。

林先生表示，同樣停在前院，同樣加滿油，他的Acura就沒有被偷油，應該是小偷無法打開油箱蓋有關，而BMW一擰就開。他說，世風日下，將來買車防偷油都要考慮到，他的車現在每次都只加半箱油，減少可能的損失。

油價 汽車 加州

上一則

台灣小留生25歲圓夢開飲料店 推廣老家茶葉

下一則

世界整點快訊╱被酸「不知感恩的美國孩子」谷愛凌奪金背後壓力山大

延伸閱讀

紐約油價跌破每桶90美元 因伊朗核談判重啟有進展

紐約油價跌破每桶90美元 因伊朗核談判重啟有進展
加州下周解除已接種者室內口罩令 學生在校仍須戴

加州下周解除已接種者室內口罩令 學生在校仍須戴
加州議會通過 染新冠最多2周有薪病假

加州議會通過 染新冠最多2周有薪病假
油價94美元攀8年最高價

油價94美元攀8年最高價
原油價漲 洛縣、橙縣油價再創新高

原油價漲 洛縣、橙縣油價再創新高
洛縣、橙縣油價5日再破紀錄

洛縣、橙縣油價5日再破紀錄

熱門新聞

世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
華人過春節少不了去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包成為發愁的問題。（記者張宏／攝影）

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

2022-02-02 01:20
3M公司生產的N95口罩。（路透）

政府送N95口罩 只是傳說？

2022-02-03 01:20
爾灣華人超市旁一家知名韓式燒烤店，日前發生一起光天化日持槍搶劫案。（截自餐館監視器）

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

2022-02-04 12:16

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」