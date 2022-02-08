台灣小留生25歲圓夢開飲料店 推廣老家茶葉

來自台灣的小留學生陳昶瑋（Wilson Chen) 在25歲那年，圓夢開了一家屬於自己的飲料店 。（記者謝雨珊／攝影）

每個人的心中都有個夢想，來自台灣的小留學生陳昶瑋（Wilson Chen) 也是如此。高中時期赴美國讀書，在美國近十年來，陳昶瑋一直懷抱著創業夢想，盼望有招一日擴大家業、發揚茶葉文化。經過多年與現實的掙扎，陳昶瑋最終決定將夢想化為行動，在疫情 前不久展開斜槓人生，在做地產經紀之餘，也一肩挑起老闆的職位。如今，不但度過了新冠疫情突如其來的衝擊，陳昶瑋的「夢想成真」的飲料店茶博士（Dr. T House) 也受到大批街坊鄰居的喜愛。

不同於連鎖飲料店，茶博士飲料店身上覆有著一個使命 -- 發揚茶葉文化。陳昶瑋台灣的家在南投，該地盛產茶葉，家裡也因此專門賣茶葉，在父母親的耳濡目染下，陳昶瑋自小對茶葉就小有研究，也非常喜歡喝茶。當時赴美留學時，因為愛喝茶的關係，一直心心念念著茶飲，當時經常幻想「也許有一天能在美國創業，開設一家屬於自己的飲料店。」

現年27歲的陳昶瑋表示，當時親戚朋友都很支持，也表示會加入，不過因故一直都沒有下文。在當時還只是高中生的陳昶瑋，只好暫時擱下「夢想」，直到大學時期碰到抱有創業想法的一名好友，兩人一拍即合，這才讓陳昶瑋種下了「有夢快追」的念頭，決定將被動化為主動，花了近六年時間，不斷地到洛杉磯 各種不同的飲料店打工，從學徒開始做起，研究茶葉、糖類、奶類的最佳比例，同時也花時間磨練泡茶、手搖飲料、煮波霸等的技巧。他甚至會利用閒暇回台灣，品嚐台灣新崛起的飲料店，尋找最受歡迎的飲料配方、最新潮的飲品搭配，做足了開店功課。

陳昶瑋除了替自身圓夢外，也不忘家裡本是賣茶葉的台灣家人，跨洋討論如何進口家產茶葉到美國。經過多年努力，本業為地產經紀的陳昶瑋，終於在25歲那一年，在聖塔蒙尼卡社區學院（SMC) 附近，租下了一家黃金地段的店面，打造屬於自己的品牌「Dr. T House茶博士飲料店」。一開店就受到許多學生捧場，一下子就擄獲大批街坊鄰居的芳心。陳昶瑋表示，他堅持用台灣產的茶葉，保持食物新鮮，認為只有此舉才能保證飲料品質。

「茶博士飲料店」的奶茶不只使用牛奶 ，客人也可自行挑選近期特別受歡迎的燕麥奶，作為奶茶基底。飲品搭配多選項的這個特色，正是茶博士受到眾人喜歡的原因之ㄧ。艱辛度過疫情時代的茶博士（Dr. T House) ，有望在未來擴大營業。陳昶瑋希望台灣的茶葉文化，南投的茶葉及家業，能夠被世界各地的人看見。