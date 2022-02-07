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冬奧會帶動南加滑雪場生意 華人訂餐竟等四小時

記者李雪／洛杉磯報導
大熊湖滑雪場遊人如織。（記者李雪／攝影）
大熊湖滑雪場遊人如織。（記者李雪／攝影）

北京2022年冬奧會正在如火如荼的進行，雖然遠隔重洋，海外華人也抵不住社交媒體上鋪天蓋地的冰雪運動照片視頻，看多了不免也「心癢癢」要找出滑雪板，上山活動活動。南加冬季溫暖，大部分地區沒有冰雪，於是幾個高海拔山區少有的滑雪場，成了許多戶外運動愛好者周末熱門去處。

「周中看比賽種草，周末就能滑雪了」，家住爾灣的劉先生是重度滑雪愛好者，本來每到冬季，幾乎每個周末都不嫌麻煩開車去中加州的巨象山（Mammoth Mountain）滑雪。平時他都是自己去，今年因為冬奧會，周圍不少朋友看完比賽都「心癢癢」，要跟他一起去滑雪，他也很高興有人作伴。

劉先生表示，他所在的幾個本地滑雪愛好者的微信群裡，這幾天討論都非常熱烈，蘇翊鳴得亞軍的事特別振奮大家。平日看冬奧實時聊天，周末則約著一起上山滑雪，「現在滑雪一房難求，都漲價了」。他表示本來這兩年，冰雪運動熱度就增長，而「國內」宣傳和社交媒體讓華人對冰雪運動需求激增是好事，他認為冰雪運動看平衡和反應，比起更多靠力量和耐力的夏季運動項目來說，可能華人更擅長一些，因此在國際賽場上，不少國家的隊員有不少都是華裔。

他說，海外華人本來就有一群穩定的滑雪愛好者，而他周圍的滑雪圈子的人數也不小，技術都不錯。最近他觀察到的變化是，許多滑雪圈的朋友都去考了教練證，因為學滑雪的人多了，「很多新移民送小孩學滑雪，也有一些留學生報名學」。

家住南巴沙迪那市的王先生熱愛戶外運動，最近打開中文社交媒體，滿眼都是冰天雪地的各類運動項目，看著南加州戶外陽光明媚，實在忍不住想要上山滑雪。於是在剛過去的周末在大熊湖的滑雪場滑了個痛快。因為大熊湖滑雪場人多，他乾脆去滑超難度的「雙鑽」級別雪道，能少一些人。雖然高難度雪道自己一開始也有些害怕，但在「刷」了十多次之後也戰勝自我，頗有成就感。

冰雪運動熱潮還帶動當地商家以及消費。王先生周末上山時就發現不僅車超多，去滑雪場更是火爆，停車位都找不到，連「夜場」人都很多。而且即使不是運動愛好者，也會去山上拍雪景打卡。遊客多，自然帶動周邊消費，餐館幾乎個個都排長隊。當晚他打電話訂一個披薩竟等了四個小時。

在大熊湖做民宿的華裔陳女士表示，自家在滑雪場附近的短租屋剛上市三天，2月份已經全被訂滿，其中不少客人都是華人。她觀察滑雪場附近的屋主圈子，不只是華人，洋人屋主在社交媒體上也都在瘋傳冬奧會和滑雪的內容，吸引滑雪愛好者來關注。而她近日遇到租鄰居家屋子的一個南加華人家庭，對方表示正是最近想讓女兒學滑雪，於是來滑雪場訓練。南加州每年滑雪季有限，像大熊湖最多也就到3月份，4月都很少有。而且今年比較乾燥，降雪少，大家都想抓緊2月再享受一番雪上運動的樂趣。

大熊湖滑雪場遊人如織。（記者李雪／攝影）
大熊湖滑雪場遊人如織。（記者李雪／攝影）
大熊湖滑雪場遊人如織。（記者李雪／攝影）
大熊湖滑雪場遊人如織。（記者李雪／攝影）

滑雪 華人 南加

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