南加內陸近期多起車禍 四人死亡多人受傷

近日，內陸發生多起車禍，至少四人死亡。（警方提供）

2022年新年開始，南加州 內陸連續兩天發生多起交通事故，四人死亡多人受傷。

河濱市一名21歲男子，6日晨駕車失控高速撞向路邊電纜桿，當場死亡。河濱市警方表示，車禍 發生在Van Buren大道與Ducan街交匯處。車禍調查員說，一輛黑色KIA自Van Buren大道北向線行駛，撞向路邊電纜桿後，停在Duncan路南邊。肇事車上還有一名乘客，在救援人員趕到前離開現場。警方說，死者是河濱市居民，尚未透露姓名。

同一天凌晨，91號公路河濱市段發生兩車相撞車禍，三人嚴重受傷，兩人受輕傷。警方表示，車禍原因與其中一輛肇事車逆向行駛有關。

河濱市消防局說，救援人員於凌晨1時31分趕到車禍現場，當時車禍中兩輛車都損壞嚴重，乘客困在變形車內，經搶救脫險。所有傷者送往醫院救治。車禍原因正在進一步調查中。

當天上午9時許，河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）74號公路上，一輛摩托車駕駛員行駛中失控撞向路邊護欄，因力度過大，摩托車直接甩了出去，駕駛員重傷不治。車禍發生在Rocky路以北東向線，車禍導致位於聖塔安那山區路段交通限制數個小時。

5日凌晨，聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）10號公路發生嚴重車禍，一對男女重傷不治，警方表示，死者來自洛杉磯縣聖費南度谷的Pacoima。車禍發生在凌晨2時，位於Pepper街以東，當時一輛日產車因故停在路肩上，被另一輛豐田 車失控從後方直接撞上，日產車遭撞擊後翻覆，滾落路基，駕駛54歲Jose Carranza，59女性乘客Milagro Nieto-Campos當場死亡。

加州公路巡警局官員表示，確信豐田車女駕駛因醉酒駕車，在車禍現場被拘捕。警方並未就兩名受害者為什麼將車停在路肩做出說明。