房產翻倍銷售時恐有增值稅？ 會計師支招教你省稅

會計師黃傑峰分享如何合理免稅或甚至不用繳納升值稅的好辦法。（線上截圖）

新冠疫情重創經濟，卻也意外推高了房價 ，售房時要繳納大筆增值稅。會計師黃傑峰日前在林大衛保險團隊主辦的線上商業講座，分享如何合理免稅或不用繳納升值稅的好辦法。

黃傑峰表示，加州 房價最低價位在2009年4月份，當時中價位是25萬元。如今中價位是81萬多元，跳躍三倍多，同時也讓許多人的房子增值了三倍多。但加州稅率高，賣房增值稅也高，如何避免繳納稅很重要。

其中的一個好方法為：當納稅人出售房屋時，如果屋主在過去五年內，自住超過兩年，賣房後，房產升值部分可享受個人25萬元、夫妻合報50萬元的稅收減免。黃傑峰表示，這項稅務優惠只能每兩年用一次。如果在房屋賣出倒數五年內有出租，先出租後自住，也有機會享受25萬元免稅額。但若是先自住後才出租，則不能使用25萬元稅收減免辦法。

黃傑峰提醒納稅人，在一年內最好不要賣掉兩棟房，因為很可能被國稅局認定是自僱人士。因為自僱人士不僅要繳納房產增值稅，還得繳納自僱稅，非常划不來。

另一項好方法是用借貸方式。例如A先生有房子增值超過95萬元，當他需要90萬元現金作為企業流動資金時，他可以去銀行申請重貸將現金拿出，這樣一來拿到的90萬元現金不算收入，因此不用繳稅。就算他需要繳納貸款 利息，當年也可以抵免。黃傑峰認為，此方法是在納稅人需要現金時，可利用房產做到的省稅辦法。

善用遺產稅優惠也是合理的省稅辦法。黃傑峰表示，美國遺產規劃中有個成本墊高稅法 (Stepped-Up Basis Rules)，也就是當人在百年歸天時，房價賣掉的成本以市場價來計算。死後房子傳承給孩子，只要孩子在六個月內將房子賣掉，不需繳納增值稅。

其他方法也包括持有房產物業超過一年、通過1031交易延稅、善用opportunity zone去延稅、分期付款銷售、最大化優惠扣除額、利用20%的pass-through扣除額、折舊房產、使用自己的退休計畫，不但可買股票也可買房，達到延稅目的等。

黃傑峰建議大家每年都要做好稅務規劃，定期跟律師及會計師交流，才能合法合理的省稅。