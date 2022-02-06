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南加橙縣馬拉松賽 有選手持中華民國國旗參賽

本報記者╱杭廷頓灘市報導
傳統的馬拉松賽2月7日回到橙縣杭廷頓灘市，起跑線上有選手持中華民國國旗參賽，成為起跑線上的焦點。（讀者提供）
傳統的馬拉松賽2月7日回到橙縣杭廷頓灘市，起跑線上有選手持中華民國國旗參賽，成為起跑線上的焦點。（讀者提供）

 

傳統的馬拉松賽2月6日回到南加橙縣杭廷頓灘市(Huntington Beach)舉行，這是自 2020 年以來首次恢復在傳統的2月第一個周日舉行馬拉松賽，約有 2000 人參加。當天一位選手持中華民國國旗參賽，成為起跑線上的焦點， 也被目擊華裔認為是當天「最美麗的風景」。

在現場目擊的本報讀者指出，杭廷頓灘市亞裔居民占全市人口13%，但參加馬拉松賽的華裔不多，因此能夠看到有選手手持青天白日滿地紅國旗起跑，實屬不易，也非常難得。

由於新冠病毒之故，杭廷頓灘市2021 年的馬拉松賽被推遲到去年的 9 月 11 日舉行。馬拉松賽公關Dan Cruz向城市新聞社(CNS)指出，該賽通常會帶來 2500人的人潮。但因為新冠疫情未解除，加上該賽是在不到五個月內第二次舉行，因此參賽人數較少。

馬拉松賽於日出前 14 分鐘，即早上 6 點 30 分開始，在介於海洋和希爾頓海濱海灘酒店之間的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）舉行。全程26 英里並且分為全馬、半馬等不同賽事的選手，迅速通過了杭廷頓灘市的碼頭。其中跑第二至九英里者將經過杭廷頓灘市的中央公園；跑第九到 15 英里者將穿過 Bolsa Chica 生態保護區；跑第 16 至 25 英里者將在海灘上鋪設的跑道上跑。最後一英里者沿著太平洋海岸公路到達終點線，也在希爾頓海濱海灘酒店附近。

科羅納多的約翰娜·托格森（Johanna Torgesen）贏得女子比賽冠軍，時間為3:06:12.44。

紐約的羅伯特·莫爾(Robert Mohr)以 2:32:52.90 的成績贏得男子比賽。

當天超過1萬1000名跑者參加了馬拉松主辦單位舉辦的三場比賽。半程馬拉松和5K在馬拉松賽開始後才進行。

馬拉松 華裔 中華民國

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