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南加上空近日軍機頻繁 在替未來戰事演習

記者啟鉻／綜合報導
實戰訓練。（Camp Pendleton基地）
實戰訓練。（Camp Pendleton基地）

加州部分地區上空近日頻繁出現戰機飛行，引起居民疑問。據報導，這是美軍海軍陸戰隊飛機在測試作戰能力及訓練飛行技能，目的是在未來戰事中有效抗擊敵軍。一些地區的居民，已經注意到了飛機訓練的情景。

據稱，作為海軍陸戰隊現代化作戰部署，要求部隊更快更敏捷與海軍軍力配合。來自聖地牙哥米拉馬（Miramar）的海軍陸戰隊第三航空聯隊飛行員、機組負責人及飛行技術人員，正在與內陸Camp Pendleton遠征隊海軍陸戰隊合作，以及駐紮聖地牙哥的海軍第三艦隊配合，開展持續兩周的實戰演習。

實戰演習自1月31日至2月18日，內容包括地面及空中模擬實戰，也是年度「冬季暴怒」（Winter Fury)演習的一部分。

演習利用Camp Pendleton軍營設施，還有米拉馬海軍陸戰隊航空站、聖克萊門特島（San Clemente Island），以及內陸Twentynine Palms的海軍陸戰隊，控制地面作戰中心的訓練場、地面環境、海灘及有關設施，飛行員執行遠程投送任務，到達亞利桑納海軍陸戰隊Yuma航空站，以及新墨西哥州Kirland空軍基地。

參與實戰演習戰鬥機，包括新型F-35聯合攻擊戰鬥機、AH-1Z 蝰蛇直升機、UH-1Y毒液直升機、F/A-18大黃蜂戰機、CH-53ESuper Stallions直升機、MV-22B Osprey傾斜旋翼機，以及KC-130J大力神飛機。

南加州橙縣南部地區居民可以看到這些軍機飛躍上空，包括飛過聖塔安那山脈，尤其經過沿海岸航線。聖地牙哥北部米拉馬地區，聖伯納汀諾縣沙漠區Twentynine Palms附近的居民，也可在空中看到這些軍機演習。聖克萊門特島附近海域划船者也能目睹演習情景。

海軍陸戰隊飛行訓練。（Camp Pendleton基地）
海軍陸戰隊飛行訓練。（Camp Pendleton基地）

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