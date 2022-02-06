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南加男子在華人密集社區公園毒品交易時搶劫傷人

爾灣訊
18歲的嫌犯Eric Quintanilla。（爾灣警局圖片）
18歲的嫌犯Eric Quintanilla。（爾灣警局圖片）

爾灣警局 (IPD) 5日逮捕了18歲的嫌犯Eric Quintanilla，他涉嫌在爾灣公園的毒品交易中進行搶劫和捅人。爾灣位於南加橙縣，擁有極高比例的華裔人口。

據警局消息，2月4日下午1時剛過，一名成年受害者向聖塔安那（Santa Ana）警局報告說，他在爾灣市的Orchard公園被刺傷。爾灣警局的警官和偵探獲悉，當搶劫發生時，受害者正試圖向Quintanilla出售芬太尼藥片。受害者安排在公園與Quintanilla會面，兩人坐在受害者的車上。

據警局報告，Quintanilla隨後向受害人索要芬太尼藥片而沒有付款。當受害者拒絕時，發生了口角，受害者的脖子被捅了好幾刀。Quintanilla隨後步行逃離現場，受害者返回聖塔安那，尋求護理人員治療；受害者僅受輕傷，沒有生命危險。

2月5日，爾灣警探在位於爾灣的住所中找到Quintanilla並將他拘留。他被關押在橙縣監獄，目前不得保釋。而這名受害者可能面臨與毒品銷售有關的指控。若民眾有目擊該案，應通過電郵[email protected]聯繫爾灣警局探員Mahmood。

爾灣 毒品 橙縣

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