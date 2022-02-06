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華裔老翁打新冠疫苗 出現後遺症影響生活品質

記者謝雨珊／洛杉磯報導
南加州橙縣的78歲鍾先生在一年前打了兩劑新冠疫苗，至今仍每天出現每天早醒及頻尿等後遺症。（Getty Images)
南加州橙縣的78歲鍾先生在一年前打了兩劑新冠疫苗，至今仍每天出現每天早醒及頻尿等後遺症。（Getty Images)

住在南加州橙縣的78歲鍾先生一年前打了兩劑新冠疫苗，至今仍出現每天早醒及頻尿等後遺症，嚴重影響到他的日常生活，過得相當痛苦。時常自問「難道就要這樣痛苦過一輩子嗎？」他迫切希望可以恢復到原本的樣子。

根據最新統計顯示，感染過新冠肺炎的人有三分之一出現長期後遺症，但誰也沒想到，打完疫苗產生的永久性後遺症也困擾著很多人。

鍾先生表示，在新冠病毒席捲全球之前，每天愜意著過著退休生活，從沒有睡眠困擾。然而，鍾先生打疫苗後的日子，每天都很累。去年4月底打完第二針輝瑞疫苗，自那時開始便是人生的夢魘。鍾先生說，老年人睡到半夜都會起來上廁所，以前尿完後回到床上倒頭就睡，完全不成問題，但「打了新冠疫苗後，半夜醒後就睡不著了」。醒來的時間不固定，但只要一醒來，回到床上就睡不著，十分困擾。

失眠對於老人家來說非常痛苦。他說，打疫苗後的每一天都過得昏昏沉沉，精神不濟，體力精力都銳減，白天日子過得十分辛苦。一到下午就想補眠，日子過得不再愜意。為了抗疫，鍾先生也打了第三針，但後遺症並未減輕或消失，很想知道後遺症什麼時候會消退？

據悉目前已傳出好消息，即許多科學家正在試圖找出後遺症背後的原因。國家衛生研究院(NIH)獲得國會10億元研究經費，各國醫療機構已陸續與高等學府如史丹福大學(Stanford University)、倫敦大學學院(University College London)等展開合作，研究如何治療新冠肺炎後遺症。

最新統計顯示，造成後遺症可能的原因有很多理論，大多是針對染疫後出現永久後遺症的研究。例如：體內殘留的病毒被再次激活，如第四型疱疹病毒(Epstein-Barr virus）、染疫後的病毒殘留物持續影響患者，導致體內不斷發生感染、染疫後出現的急性自體免疫反應，在正常狀態下，病毒入侵時人體免疫系統會自行產生抗體等理論。

至於後遺症會不會痊癒？目前醫界沒有答案，但有些止痛藥、其他藥物或物理治療可以減輕後遺症的病症，日後不排除會有新的研究結果。

有些人打完新冠疫苗出現的後遺症維持將近一年。（路透）
有些人打完新冠疫苗出現的後遺症維持將近一年。（路透）

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