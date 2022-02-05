政府免費送N95口罩 領到真不容易

阿罕布拉市一家CVS的N95口罩已經發完。（記者陳開／攝影）

今年1月，拜登政府宣布免費發放4億個N95口罩 ，美國百姓每人可領三個，可在藥局 、零售店領口罩。但經過實地走訪發現，目前要領到口罩需要一點運氣，不是所有的藥局、零售店都在發放口罩，即使發放口罩的商店也可能數量有限，質量參差不齊。

（影音來源：世說新聞）

根據聯邦疾病防治中心（CDC），可以免費接種疫苗的零售商都參與了此次免費口罩發放活動。在加州 這些商家包括Albersons，好市多，CVS，Rite Aid，Walgreens，沃爾瑪等。此外還有一些社區醫療中心，包括華人熟悉的角聲醫療中心、慈濟醫療中心等。

然而通過走訪南加州幾所城市藥局、零售店發現，能找到這些免費口罩並不容易。記者近日隨機造訪了幾家位於蒙特利公園市和聖蓋博市的CVS均無所獲。致電阿罕布拉Main Street上的一家CVS後，店員表示有免費N95口罩發放，每人可領三個。然而當記者幾小時後趕到店裡時，口罩已經派發一空，店員也不知道下一批N95口罩何時到貨。

記者來到蒙特利公園市（Monterey Park）北Atlantic大道上的Ralphs超市，此地也沒有免費的N95口罩，店員建議到幾哩外的南巴沙迪那市的一家帶藥房的Ralphs超市看看。終於，在這裡拿到了N95口罩。

然而，這家店每人只派發兩隻口罩，並非政府宣傳的三個。店員從一個大袋子中拿出兩個，並非獨立包裝，品牌是Honeywell。該口罩是泡沫質地，不能彎曲，不易保存，質量一般。

不過也有領到免費口罩的讀者表示，他們在某些藥局領到了3M牌獨立包裝的N95口罩，質量非常好。

據悉，部分零售商和藥局在1月底已陸續收到口罩，其中Walgreen一名發言人表示，口罩在1月28日就有了，但目前加州僅有七家可以領取免費口罩，這七家店都在中加州或北加州，南加州一個也沒有。根據Walgreens官網通告，2月中旬更多商店會有貨。沃爾瑪官方表示將在2月第二周有貨。CVS全國發言人上月稱，1月28日就會到貨，但並非所有店鋪。

目前並無確切資料顯示哪些店面有免費口罩發放，民眾只能打電話或親自造訪附近藥局、零售店。有些零售店會將有無免費口罩的公告貼在門口，有些則需要去收銀台或售藥櫃臺詢問。

除了以上提到的藥局或零售店，部分社區醫療中心也參與了此次免費口罩發放活動，其中聖蓋博谷社區的角聲醫療中心、慈濟醫療中心也在政府名單上。然而截至發稿時間，這兩家機構都沒有收到口罩。慈濟醫療中心負責人鄧博仁介紹說，哪天會收到口罩不得而知，醫療中心會優先派發給來看診的病人，如果有剩餘再分發給社區民眾。