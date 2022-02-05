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1981年來首次 聖瑪利諾高中男籃聯賽冠軍

記者丁曙／聖瑪利諾綜合報導
聖瑪利諾高中男籃贏得Rio Honda聯賽冠軍。（羅經程提供）
聖瑪利諾高中男籃贏得Rio Honda聯賽冠軍。（羅經程提供）

「77-71」！ 聖瑪利諾高中（San Marino HS）男籃4日周五晚在加時賽中驚險戰勝南巴沙迪那高中（South Pasadena HS）隊，至少已經獲得Rio Hondo聯賽共同冠軍，也是該校男籃自1981年以來首次獲得該項殊榮。

本屆Rio Hondo聯賽最後一場將於5日週六晚8 點開打，屆時聖瑪利諾高中同拉肯納達高中（La Cañada HS）對決。如果獲勝，聖瑪利諾高中將徹底贏得聯賽冠軍；如果輸掉，聖瑪利諾高中將與南巴沙迪那高中和拉肯納達高中共享聯賽冠軍。

聖瑪利諾高中隊在加州校際聯合會（CIF）南區4AA賽區排名第一，其中華裔隊員Adrian Huang得到了30分和11個籃板，幫助校隊在與南巴沙迪那高中隊的加時賽獲勝。

4日晚的比賽扣人心弦。聖瑪利諾隊在第一節以15-10領先，這要歸功於Adrian Huang拿下了9 分。聖瑪利諾隊在第二節將領先優勢擴大到21-13，但隨後南巴沙迪那高中隊發起反攻，將比分差距縮小到 21-19。

然後，聖瑪利諾隊憑藉一連串的三分球射籃成功，很快以14-0 比分擴大了領先優勢，其中Jayden Tse拿下兩個三分球，隊友Truman Koch 和 Robert Reyes各拿一個三分球，上半場以35-22領先。

但是，南巴沙迪那隊的Sage Wayans在第三節拿下了11 分，並在第三節結束時，將比分縮小為47-41，差距只有六分。

第四節開打時，Huang沖向籃筐上籃得分，並在對手被犯規時並完成了三分球，讓聖瑪利諾隊以50-42 領先。在比賽還剩不到6分鐘時，又打出投出3分球，將聖瑪利諾的領先優勢擴大到 53-43。

但是，南巴沙迪那隊緊追不捨，隊員Jonathan Guy在比賽還剩1分30秒時又投中一球，將聖瑪利諾隊的領先優勢縮小到60-58。而且，他在比賽還剩36 秒時投出3分球，反以 61-60 領先聖瑪利諾隊。但幾秒鐘後對手犯規，聖瑪利諾隊Michael Azinge兩罰一中將比分扳平。

然後，Azinge在加時賽中利用他的身高突破了對手的防守線，命中四次罰球並在籃下得分兩次，拿下了19 分中的8 分。他在對手犯規前的上籃成功，讓聖瑪利諾隊在比賽還剩 1分35 秒時以69-64領先。

Adrian Huang為聖瑪利諾隊的最後勝利打上了驚嘆號。他在比賽還剩50秒時上籃得分，讓球隊以71-66領先。最後20秒時兩罰全中，讓聖瑪利諾隊以73-68領先，並在比賽最後一秒時完成了兩罰兩中。

聖瑪利諾高中男籃家長、前華協會長羅經程介紹，本屆聯盟賽開打以來，聖瑪利諾高中隊出賽22場，贏了20場，勝率九成以上。如果周六晚決賽，聖瑪利諾高中戰勝拉肯納達高中（La Cañada HS），將徹底贏得聯賽冠軍；如果失利，根據積分也可以共享聯盟冠軍。

聖瑪利諾高中男籃訓練合影。（羅經程提供）
聖瑪利諾高中男籃訓練合影。（羅經程提供）
聖瑪利諾高中男籃奪得Rio Honda聯賽冠軍。（羅經程提供）
聖瑪利諾高中男籃奪得Rio Honda聯賽冠軍。（羅經程提供）

聖瑪利諾 加州 華裔

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