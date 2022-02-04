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拉古納伍茲新年園遊會 英語版美猴王大鬧天宮

拉古納伍茲市訊
格法演出英語版的「美猴王大鬧天空」。（華聯會提供）
格法演出英語版的「美猴王大鬧天空」。（華聯會提供）

以55歲以上退休人士為主的拉古納伍茲市，２日舉行首屆農曆新年園遊會，吸引各族裔居民參與，出現兩年來首見的熱鬧場面，其中伊朗裔藝術家演出的英語版美猴王鬧天宮贏得熱烈掌聲。

慶祝農曆新年的園遊會由熱愛中華文化的伊朗裔表演藝術家格法（Ghaffar Pourazar）主辦，華人聯誼會、伊朗、印度裔等社團協辦，各族裔提供手工藝品攤位及表演節目，展現當地居民多才多藝的文化特色。

在華聯會的展示攤位上，最吸引人的就是各式剪紙，多數作品來自謝萌及李袓鵰的匠心巧手，其中包括應景的立體「春」 字，還有象徵年年有餘的小魚、小燈籠、 小老虎以及各式窗花等，琳瑯滿目、美不勝收。

由羅國基負責的春聯攤位前也擠滿了人，他邊寫邊送，忙得不亦樂乎。Scot Hu 率領平劇社的小朋友穿上戲服，表演跳加官，增添了年節的氣氛。華聯會會員周瑞敏精心製作年糕、春捲、花生糖、波霸湯圓、花生、奶茶、燒酒雞、 炒麵等拿手好菜與大家分享。

表演節目自上午十時起，在一號俱樂部的中庭廣場進行，華人提供的節目最多，包括太極拳（陳式及楊式 ）、太極劍、刀、棍等，還有功夫、空手道等，舞台前兩隻老虎造型唯妙唯肖，成為演出者及觀眾們的熱門話題。

各族裔提供的民族舞蹈也輪番上場，包括拉丁舞、伊朗的波斯舞、印度的土風舞等，華裔俏佳人舞蹈團演出朝鮮舞、蒙古舞及充滿九寨溝風情的藏族舞等，各具風格的服裝、舞姿與配樂，有如一場視覺與聽覺的盛宴。

曾在北京學習京劇八年的格法，能講流利華語，因擅長演出孫悟空大鬧天宮，獲得美猴王的稱號。當天下午的重頭戲，由格法登台演出英語版的大鬧天宮，滑稽有趣的台詞與動作，加上揮舞金箍棒的扎實武功，贏得觀眾的熱烈掌聲。平劇社的孩子們也登台助陣，展現他們勤練的跳躍、翻滾等特技。

拉古納伍茲市退休社區居民表演太極舞，舞台前兩隻老虎格外吸睛。（華聯會提供）
拉古納伍茲市退休社區居民表演太極舞，舞台前兩隻老虎格外吸睛。（華聯會提供）
拉古納伍茲村的園遊會中，羅國基忙著為居民寫春聯。（華聯會提供）
拉古納伍茲村的園遊會中，羅國基忙著為居民寫春聯。（華聯會提供）
華聯會的展示攤位擺滿剪紙作品，圖左起拉古納伍茲市議員陶宏鼎、華聯會前會長葉郁寧、...
華聯會的展示攤位擺滿剪紙作品，圖左起拉古納伍茲市議員陶宏鼎、華聯會前會長葉郁寧、現任會長楊平飛及副會長廖林權。（華聯會提供）

伊朗 華人 印度

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