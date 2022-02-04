羅省仙樂醒獅團演出 為蒙市童子軍送新春祝福

活動現場舞獅表演 （記者王珂╱攝影）

羅省仙樂醒獅團3日下午在巴恩斯公園（Barnes Park）對面的男女童軍俱樂部（Boys & Girls Club）表演舞獅，為學生和家長送上精美禮品和新春祝福，並且表彰慷慨的贊助商和熱忱服務童軍的社區人士。

童軍俱樂部發言人稱，儘管疫情 形勢嚴峻，但是慶祝農曆新年的傳統不中斷，歡迎所有人來體會一年一度的新春聚會，並送上美好祝福：人人健康、事事如意。過去幾年，社區有無數個天使 贊助商挺身而出，在疫情下盡可能照顧學生，每週定時為學生接種疫苗 ，這是少男少女們莫大的榮幸。並且為提供幫助的兩名藥劑師頒發表揚證書，感謝他們帶來的陽光和希望，以及為童軍俱樂部所做的一切。

獲獎嘉賓表示，疫情期間他們的工作量遠遠超出了日常工作，然而社區需要幫助孩子和他們的家庭，他們樂意盡己所能來幫助社區，體現自己的價值，並希望每一個孩子都能體驗到美妙的舞獅表演。

據仙樂醒獅團成員介紹，他們每年都受邀為男女童軍俱樂部演出，已經成為一個傳統，透過舞獅表演共同慶祝農曆中國新年。醒獅團創辦人Jeff Chan也坐輪椅出席了一年一度的慶祝中國新年活動。

舞獅表演結束後，男女童軍俱樂部還為學生和家長準備了精美禮品和新春祝福，家長們開車排隊領取禮品，舞獅團員向到場的每一輛車「點頭」 祈福，場面十分溫馨。