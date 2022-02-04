女職員涉嫌偷3元能量棒 安大略市府付出13萬元訴訟費

安大略市一名女职员涉嫌偷竊售價３元的能量棒遭开除，市府為此付出了13萬元訴訟費。（官網）

據當地媒體報導，南加州 安大略市（Ontario）試圖開除一名職員，此人被懷疑四年前偷竊售價2.99元的一根能量棒（energy bar），但市府為此付出的法律訴訟費用13萬4000元，此案最終因證據不足，該職員今年初返回工作崗位。

這名職員名叫派芮姿（Gricelda Perez），在市府負責警察 記錄工作。2018年她因涉嫌在一家便利店偷竊了一根售價2.99元的RXBar能量棒，被市府開除。事發時，該便利店經理堅稱，監控錄像顯示，30歲的派芮姿將RXBar偷偷塞進口袋，堂而皇之走出店門。一名調查取證的警探也支持了這一說法，但另一名取證警員及一名視頻專家則表示沒有定論。

後來，一名獨立仲裁專家認為沒有理由開除派芮姿，要求市府盡快恢復她的職位。安大略市議會在2020年舉行了三天聽證會，並在一次非公開會議上投票 支持解僱派芮姿。但此事鬧上法庭。

2021年12月，聖伯納汀諾縣高院法官認為偷竊證據不足，要求安大略市議會恢復派芮姿的工作。維權組織Teamsters Local 1931的發言人表示，派芮姿已於1月31日重返工作崗位。派芮姿也在2月3日表示，法律還她清白。

據市府記錄顯示，市府和工會組織分別支付仲裁員1萬1025元，市府向律師事務所支付了總額12萬2841.09元法律費用，兩項合計超過13萬元。