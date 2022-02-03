希望之城收購CTCA 每年將接納治療11.5萬癌症患者

希望之城完成對美國癌症治療中心的戰略收購，成為美國最大的癌症研究治療機構之一。（City of Hope）

希望之城（City of Hope）出資3.9億美元，完成了對美國癌症 治療中心 (Cancer Treatment Centers of America，CTCA)的戰略收購，創建了最大的癌症研究和治療機構之一，建立以根除癌症為重點的國家綜合癌症研究和治療系統，覆蓋地域最大的區域之一，正在四個州開展業務，每年可為大約11萬5000名患者提供治療服務。

據「 希望之城」3日發布的消息，美國癌症治療中心 (CTCA)是一個遍布全美的腫瘤醫院和門診護理中心網絡，希望之城目前在癌症研究和治療方面，為癌症患者提供及時的特殊護理、臨床試驗和前沿創新。兩強聯手合併後成為美國最大的癌症研究和治療組織之一，可在全國范圍內擴大患者獲得世界級研究和癌症護理的機會。

希望之城總裁兼首席執行官斯通（Robert Stone）說，「隨著此次收購的完成，希望之城和美國癌症治療中心可以實現優勢互補，共同致力於提供最好、最富有同情心的護理。我們正在共同創造一種癌症護理的新模式，利用現實世界的癌症護理經驗為科學創新提供信息，並將明天的新發現提供給今天有需要的人們。」

兩大癌症治療機構合併之後，每年可為大約 11萬5000 名患者提供服務，在加州 、亞利桑納州（Arizona）、伊利諾伊州（Illinois）和喬治亞州 （Georgia）的網絡中，擁有超過1萬1000名團隊成員和575名醫生，從而擴大了希望之城在世界範圍內的產品組合、覆蓋面和影響力，面向全國更多的患者、家庭和社區提供一流的癌症服務和能力，包括研究和開發。

「希望之城」公關部經理Zen Vuong表示，癌症護理的一個關鍵部分是要縮小現有病患人數和醫院接納容量之間的差距。此次收購加快了希望之城擴大社區獲得最先進治療的機會，包括其世界一流的血液學/骨髓移植項目、臨床試驗和先進的精準醫學和細胞療法。

在此次收購交易中，J.P. Morgan財富管理集團擔任希望之城的獨家財務顧問，Jones Day律師事務所擔任希望之城的法律顧問。Goldman Sachs & Co. 投資管理公司擔任美國癌症治療中心的獨家財務顧問，McDermott Will & Emery 和 Katten Muchin Rosenman LLP律師事務所擔任美國癌症治療中心的法律顧問。

隨著此次收購的完成，希望之城擬開始將CTCA轉變為非營利組織。CTCA總裁兼首席執行官 Pat Basu醫生將直接向希望之城總裁Stone負責匯報。