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洛縣警長維拉紐瓦赴西來寺向華裔民眾拜年

記者王珂／哈仙達岡報導
洛縣警長維拉紐瓦（左四）赴西來寺向華裔民眾拜年。（記者王珂／攝影）
洛縣警長維拉紐瓦（左四）赴西來寺向華裔民眾拜年。（記者王珂／攝影）

爲了迎接虎年，洛杉磯警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）率領助理局長Tim Murakami及數位警察局代表，於大年初二（2月2日）下午拜訪西來寺，向華裔民眾拜年。包括洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興、著名律師鄧洪在内的多位社區領袖以及西來寺法師都到場一同慶祝。

警察局局長Alex Villanueva表示，首先祝大家新年快樂，很高興能夠道西來寺與民衆一同參與新春慶典。洛杉磯縣警察局一直非常重視華人民衆，也憂心華裔社區的治安。自己身爲洛縣的公共治安首長，將全力以赴，繼續維護街道安全，解決遊民問題。同時他也呼籲華人朋友關心自己的社區，鼓勵自己下一代積極投身到警察工作中。現在警局很缺乏雙語人員，尤其會講中文的精英。

西來寺住持慧東法師也表示，非常歡迎洛杉磯縣警察局局長來訪。西來寺每一年的新春活動期間，都離不開縣警察局的大力支持，在指揮交通、協助維護治安的方面做的非常好，為來參拜和上香的信徒提供祥和、安全的環境。今年喜迎虎年，星雲大師題字「處世無畏，和平共存」，鼓勵民眾面對疫情等難關，要像老虎一樣無所畏懼和平共存。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興也作爲社區居民代表陪同參與，他表示作爲華裔移民，在美國過去幾十年都會在新年期間到西來寺參拜，而每一年在警察的協助下，即使來訪者絡繹不絕，依然可以保持順暢的交通，這是非常好的警民合作、社區和諧的體現。華興保險也連續多年參與西來寺新春期間的義工服務，協助安排交通，為社區盡一份自己的力量。

鄧洪律師也表示中國新年是華裔民衆的最重要節日之一，西來寺又是華人社區的活動中心，整個南加地區的民衆都會在新春期間聚集到西來寺參拜，為新的一年祈求好運、平安和祝福。

活動最後，在場的所有嘉賓和記者朋友一同向許願樹抛起銅錢彩帶，大家不約而同的許下共同心願--希望疫情趕快過去，恢復正常生活。

洛縣警長維拉紐瓦（中）和洛杉磯縣保險委員張國興（右）等華人代表赴西來寺向華裔民眾...
洛縣警長維拉紐瓦（中）和洛杉磯縣保險委員張國興（右）等華人代表赴西來寺向華裔民眾拜年。（記者王珂／攝影）
洛縣警長維拉紐瓦（左四）赴西來寺向華裔民眾拜年。（記者王珂／攝影）
洛縣警長維拉紐瓦（左四）赴西來寺向華裔民眾拜年。（記者王珂／攝影）

警察 保險 洛杉磯

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