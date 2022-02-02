聖蓋博市議會正式接受廖欽和市長辭呈

聖蓋博市議會接受華人市長廖欽和的辭呈，同時接受社區人士補位申請。（市府官網）

洛杉磯華人聚居區的聖蓋博 市議會2月2日下午宣布，正式接受廖欽和（Chin Ho Liao）市長的意外辭呈，同時也接受社區人士的補位申請。迄今，聖蓋博市議會已有兩個空缺的市議會席位（Vacant council seats）。

聖蓋博市議會發布消息指出，今年1 月 27 日廖欽和市長出於健康原因，向聖蓋博市議會提交了辭呈並且立即生效。其他在任的市議員已在2 月 1日的市議會例會上，正式接受了廖欽和的意外辭職，並且感謝他多年來對社區的奉獻。

目前，聖蓋博市議會正在接受來自社區人士的申請，以填補兩個空缺的市議會席位。 被任命者將進入市議會任職，直至 2022 年 11 月的換屆選舉。由於前市議員卜君毅（Jason Pu）已於 今年 1 月 7 日辭職，出任拜登 政府的高級公職，市議會將依據現有程序，透過投票 表決來選擇新人，填補兩位市議員意外辭職留下的空缺。

聖蓋博市議會發出的通知指出，補缺市議員席位的申請者，必須年滿 18 歲，聖蓋博市境內的登記選民，並且表現出對服務社區的興趣。提交申請書的截止日期為 2022 年 2 月 8 日5:00pm。申請人可以登入https://www.sangabrielcity.com/87/City-Council找到更多信息