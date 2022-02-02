河濱市網上交友入室搶劫案告破 兩嫌犯被捕

河濱市一起網上交友入室搶劫案告破，兩嫌犯被捕。（警方提供）

河濱市2021年8月發生的一起網上交友入室搶劫案告破，兩名嫌犯企圖搶劫一名男子未遂近日被拘捕。

案件發生在2021年8月29日，河濱市一名男子利用交友app在居住公寓與應約男子見面。雙方見面後，另一名男子直接闖進公寓，隨後兩人持槍實施搶劫。警方說，因不明原因，這起入室搶劫沒有得逞，兩名嫌犯逃跑。警方接到報警後，也沒有很快發現嫌犯行蹤。

2022年1月25日，警探找到一支在這起搶劫案件中使用的槍支 ，以及非法銷售「幽靈」槍支獲取的贓款，進而將兩名嫌犯拘捕。警方未透露受害男子的訊息。

嫌犯薩利納斯（Julio Antonio Salinas）20歲，高地市（Highland ）居民，嫌犯馬恩（Carlos Marin）21歲，科爾登市（Colton）居民，兩人因涉嫌企圖搶劫、共謀等罪名，保釋金定為10萬5000元。

警方提醒民眾，使用交友app要遵循全美安全網絡有關強暴、虐待等安全提示，該網絡目的是防止性暴力，內容包括約會資訊使用不同社交平台圖片，避免與可疑個人資訊聯絡，以及攔截和舉報可疑用戶等。