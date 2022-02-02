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加州州長市長看球賽脫口罩起爭議 洛縣局長捍衛口罩令

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市長賈西提和舊金山市長Breed（左圖）、加州州長紐森（右圖）看球賽時和魔術強生合影未戴口罩。（KTLA5）
洛杉磯市長賈西提和舊金山市長Breed（左圖）、加州州長紐森（右圖）看球賽時和魔術強生合影未戴口罩。（KTLA5）

加州州長紐森（Gavin Newsom）、洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）還有舊金山市長London Breed，上周日在SoFi 體育場觀看NFL季後賽時，被記者拍到沒戴口罩引起爭議。洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）認為應該允許人們選擇是否要戴口罩，但洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）堅持捍衛口罩令。

然而，紐森和賈西提齊聲辯解，他是同前籃球明星魔術強生（Earvin “Magic” Johnson）合影時才摘下口罩的。但是，社交平台曝光的其它照片顯示，紐森在看台上也曾經摘下了口罩。

巴格在一份聲明中說，應該允許人們選擇是否戴口罩。她提到了自己的觀察結果，上周日在英格伍體育場舉行的洛杉磯公羊隊與舊金山 49 人隊的 NFC冠軍賽中，許多球迷沒有蒙面，儘管洛杉磯縣下令人們必須戴口罩才能參加大型戶外活動。

然而，費若則反駁，許多球迷在周日的比賽中沒有戴口罩，這一事實並不是終止洛杉磯地方口罩令的好理由，該命令要求人們在室內公共場所和室外參加涉及 5000人或更多人的「大型活動」時必須佩戴面罩。

費若在一份聲明中說，「不遵守關鍵的安全措施並不是終止口罩令的好理由。這就像如果取消限速，很多司機都會覺得他們可以自己可以評估行車的安全速度。「有人以為傳播率將會大大降低，我們不需要到處都戴口罩。但不幸的是，我們還沒有到達那個階段。為了盡快到達那裡，我們都應該盡最大努力提供合理的保護措施，以確保我們和周圍的人們都安全。」

除了洛杉磯縣的口罩令外，加州還要求將在2 月 15 日到期的室內公共場所佩戴口罩命令。洛縣的規定不能比加州的規定更寛鬆。

洛杉磯縣公衛局長費若發表聲明堅決捍衛口罩令。（KTLA5）
洛杉磯縣公衛局長費若發表聲明堅決捍衛口罩令。（KTLA5）

口罩 洛杉磯 加州

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