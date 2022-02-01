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爾灣華人之家舞龍舞獅扯鈴歡慶農曆虎年

爾灣市訊
爾灣華裔青少年舞龍隊賣力演出祥龍獻瑞，贏得全場讚賞有加。（本報記者/攝影）
爾灣華裔青少年舞龍隊賣力演出祥龍獻瑞，贏得全場讚賞有加。（本報記者/攝影）

爾灣天主教華人之家30日舉辦多元文化節，邀請華裔、韓裔及越裔社區人士參加，以舞龍、舞獅、扯鈴、韓國大鼓等文化節目，一起歡慶虎年農曆新年。

應邀演出的爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊，出動近30位學生及家長，在戶外的中庭推出祥龍獻瑞、瑞獅採青、醉獅、迷你獅及扯鈴等傳統體育表演，農曆新年的熱鬧氣氛，隨著鑼鼓聲振動全場，許多觀眾紛紛送上紅包，對青少年學生的表現讚賞有加。當天還安排了韓國大鼓舞，並由義工分送年糕、壽桃、花生、春捲及韓式年糕等點心。

成立超過20年的爾灣天主教華人之家，使用爾灣市St. Thomas More教堂（51 Marketplace, Irvine）聚會，在疫情期間曾中斷主日彌撒近兩年。該堂最近由韓裔李佑貞（Fr. Eugene Lee）神父接任，並自今年１月下旬起，於每週日下午３時，為華人教友定期舉辦華語彌撒。

李佑貞神父說，爾灣是一個族裔多元化的城市，近年來有更多華人居民遷入，以往每月一次的華語彌撒已無法滿足教友的需求，因此，今後華語彌撒將會固定於每週日下午舉行，加強對華裔社區的服務。

爾灣天主教華人之家執事孫立雄表示，與西裔及越裔相較之下，橙縣的華裔天主教徒人數並不多，但華人之家有各種聖事、查經、聖詠團、慕道班、探訪送聖體、社會服務（各種講座）等，一應俱全。配合華人在農曆新年祭祖的傳統習俗，華人之家將於2月6日下午３時的新春彌撒中，舉行隆重的祭祖儀式，歡迎華人踴躍參加。

爾灣天主教華人之家主辦多元文化節迎接虎年，李佑貞神父（圖左）與孫立雄執事向各族裔...
爾灣天主教華人之家主辦多元文化節迎接虎年，李佑貞神父（圖左）與孫立雄執事向各族裔教友賀新年。（本報記者/攝影）

華人 爾灣 華裔

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