核桃華協和蘇珊中學家長會6日提供免費新冠測試

核桃市華人協會和核桃谷學區蘇珊中學華裔家長會將在2月6日提供免費新冠病毒測試活動。（核桃華人協會提供）

繼1月連續兩個星期天提供免費新冠病毒測試後，核桃 市華人協會和核桃谷聯合學區蘇珊中學華裔家長會，將在2月6日再度為民眾提供免費的新冠病毒測試，歡迎利用。

核桃華協和蘇珊中學華裔家長會前兩次的免費測試活動共約服務400人。此次核桃華人協會再度邀請PacGenomics Company公司共同舉辦，為節省時間， 檢測 以提前預約方式進行，需在2月4日之前預約，預約可上網：https://forms.gle/cqXiwdKng8mMboucA。

6日檢測將從上午10點至下午3點，地點在核桃市老人中心停車場（Walnut Senior Center Parking Lot，21215 La Puente Rd, Walnut，CA 91789）。檢測人員有中文和粵語服務，預約民眾會在檢測前一天收到email通知檢測時間，以及在48 小時內提供專業實驗室PCR檢測報告。如有個別數據不穩定而需要重新測試，報告會在72小時內以電子郵件方式提供。無健康保險 者也可檢測，檢測當天請攜帶Photo ID及保險卡(如有)，18歲以下兒童免ID。詳情可聯絡[email protected]，或626-861-0012