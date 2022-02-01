大年初一西來寺拜拜 華人搶頭香祈福消災

華人信眾相當虔誠，買好鮮花供品，一路拜到大雄寶殿。（記者張宏／攝影）

大年初一以往都是西來寺（Hsi Lai Temple）最繁忙的時候，進香道上車水馬龍擠滿搶頭香的人們。今年因為疫情 ，西來寺採用預約方式只開放400輛車入內，民眾為搶頭香想盡辦法，只為在大年初一上午拜拜才安心。星雲大師題字「處世無畏，和平共存」鼓勵民眾面對疫情等難關，要像老虎一樣無所畏懼和平共存。

（影音來源：記者張宏）

2月1日清早，西來寺門前已聚集著車輛，現場有警察 維持秩序，西來寺實行網上預約進廟上香政策，在1月27日晚上8點起開放春節預約，有民眾提前半個小時就在網上等著預約窗口，但也只能預約到初一下午的位置。還有人只是晚了半小時就只能預約初二，因為1日的票已完全售罄。

據了解，西來寺大年初一的票開放幾分鐘內就全部售罄了。1日當天每小時只開放50輛車進入，一天也只有400輛車能進入。為了能在初一大早搶到頭香，那些拿到入場券的華人 非常為難，因為很多親朋都想進入，但因為山下有警察不能超載，只能盡量選擇開大車上山，幾個家庭拼一輛車。

有幸一早進入寺廟拜拜的華人都相當虔誠，買好鮮花供品，一路拜到大雄寶殿。有的還要四面朝拜，凸顯虔誠。亞市華人丁女士說，初一來廟裡拜拜就感覺很安心，為了拜拜她特別里外一身新。她求了平安燈和光明燈全套，因為受人數限制，全家人不能一起來，她幫家人買好平了安燈，祈求平安健康、消除災難等。本來寺廟讓她23日來安光明燈，但是當天法會現場已沒有位置只能作罷。

現場還有義賣攤位出售開光飾品，價格從五元到數百元不等。華人孫女士花費160元買了一串手鍊，還買了六次投許願樹的機會，為求家人平安。她說，去年因為疫情沒來廟裡拜拜就感覺事故不斷，車子還被刮蹭，今年說什麼也要來拜拜。

西來寺住持慧東法師表示，疫情還在繼續，希望大家能勇敢無畏面對困難，以和平共處的態度處理問題。今年春節期間西來寺活動豐富，大家可上西來寺官網預約門票或參加線上法會等活動。