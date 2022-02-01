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三幫派狙殺三少年判死刑上訴 加州高院維持原判

洛杉磯訊
加州高院維持29年前對三幫派兇手的死刑判決。（洛杉磯縣政府）
加州高院維持29年前對三幫派兇手的死刑判決。（洛杉磯縣政府）

加州最高法院1日維持對三名幫派成員在29年前一起多人謀殺案中的定罪和死刑，他們三人被控參與1993年在巴沙迪那發生的一起謀殺罪案，當時只有十多歲的３名男孩在萬聖節聚會後回家路上遭到槍殺。

現年 47 歲的福爾摩斯（Karl Holmes），現年53歲的麥克萊（Herbert McClain），以及現年51歲的紐伯安（Lorenzo Newborn），因涉人1993年10月31的一起命案被判一級謀殺罪成立。當時年僅14歲的Reggie Crawford和13歲的Stephen Coats等多人，遭到三名幫派槍手伏擊式殺戮（ambush- style slayings）。

陪審員發現，三名嫌犯被指控一級謀殺的庭審過程中，謊稱自己誤將受害人當成了幫派成員，以至於1993年萬聖節當天等候在巴沙迪那569 N. Wilson Ave案發現場，射殺多名受害人。

加州最高法院在本周一裁決分成兩派意見。多數意見認爲受害人被殘酷槍殺，施害人手段殘忍。 法官Carol A. Corrigan代表大多數人寫道，本案中三個孩子慘死在三名凶手槍口下，當晚受傷的還有其他的孩子，包括一名14歲男孩被擊中腿部，另一名13歲的男孩被擊中手部。在長達145頁的意見中，專家組多數成員駁回了對被告證據充分性提出的質疑，同時駁回對受害人的特殊情況調查結果的質疑。專家組的多數意見同時認爲，法官要求三名被告在重審期間佩戴電子追蹤器並沒有濫用自由裁量權，法官以三人為暴力幫派成員而帶來的風險和安全威脅為由，給出的行動約束的裁決是正當的。

本案一審陪審團在對凶手判處死刑或終身監禁不得假釋之間陷入僵局，1996年的二審陪審團則建議對三名被告判處死刑。高等法院法官Smith在1997年1月對三名凶手作出判決時說，三人故意謀殺三名青少年，讓他們本來充滿希望的生命戛然而止，而凶手在離開殺戮現場時還竪起大拇指，吹噓自己幹得漂亮。

不過華人法官刘弘威（Goodwin H. Liu）則提出反對意見，他表示，「被告提出了證據初步證明本案涉及歧視」，檢察官使用他一半的否決權阻擋了非裔女性進入本案陪審團。但據檔案資料，本案陪審團共有四名非裔女陪審員。

幫派 加州 萬聖節

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