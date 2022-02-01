UCLA前講師發濫射威脅 校方取消教室講課改線上教學

UCLA校園收到了濫射恐嚇信，校方緊急取消教室上課改線上教學。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯加大 （UCLA）一名前講師和博士後研究員，1日（周二）向該校哲學系成員發送了一段視頻，提到了大規模槍擊 （mass shooting）和一份800頁的宣言，其中包含「具體威脅」（Specific threats）。校方立即採取應對措施，將教室上課改為線上教學，以防萬一。

據洛杉磯時報獲得的幾封系領導的電子郵件，告知學生和教職員工，前講師哈里斯（Matthew Harris）對哲學系及其人員構成威脅。在周一晚上發送的一些電子郵件中，系主任建議教學轉向虛擬學習，多名教師這樣做了，提醒學生不會舉行面對面的課程（in-person classes）。

午夜後不久發出的校園警報稱，當局沒有哈里斯在加州的「具體信息」。 1日早上，洛杉磯加大社區收到通知，發出威脅的人正在「被觀察」，他並不在加州。

警報稱：「儘管如此，出於謹慎考慮，2月1日所有課程將於遠程舉行。」「我們會及時通知您最新進展。」

據UCLA校報《Bruin》報導，洛杉磯分校哲學系主任勞什 (Sherrilyn Roush) 曾告訴教職員工，「在確定哈里斯的位置之前，不要舉行面對面的課程。」

哲學系一位教師發給學生的電子郵件透露，哈里斯的信息包括一段名為「加州大學 洛杉磯分校哲學大規模槍擊案」的視頻和一份800頁的宣言，其中包含對我們系某些成員的具體威脅。」

電子郵件說，「有鑑於此，我們將繼續通過Zoom進行討論，直到當局認為已經是安全的。我會及時通知你們最新情況。但在另行通知之前，我會避免出現在 Dodd Hall 或哲學系附近的任何地方。」

有關哈里斯的視頻和宣言的報導，已經迅速在Twitter和Reddit等社交媒體平台上流傳，學生和其他人在這些平台上表達了對自身安全的擔憂，並批評官員沒有通知整個校園。在許多帖子中，學生們表示，他們對官員缺乏明確溝通感到恐懼和沮喪。

洛杉磯加大首席媒體和執行通訊官里蒂亞（Steve Ritea）表示，學校警方知道「今天有人向洛杉磯加州大學社區的一些成員，發送了一封令人擔憂的電子郵件和帖子，並且積極與州外執法部門和聯邦機構進行接觸。」但他沒有提供進一步的信息。