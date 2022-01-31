年輕華人如何過年？買吃的、上班、聚餐...

華人區顧客在熟食店門口排隊買熟食 （受訪者供圖）

華人 過年的歷史由來已久，在傳承發展中已形成了一些較為固定的習俗，有許多還相傳，比如在新年的那一天，大家見面要說「恭喜發財」、吃年夜飯的時候一定要有魚，叫「年年有餘」、如果不小心把杯子、碗打破要說「歲歲平安」、過年的時候不能掃地、倒垃圾，因為會把一年的好運都掃出去……

但年輕一代的在美華人如何過新年，都有哪些新的慶祝方式？

住在華人區聖蓋博的90後媽媽說：「慶祝方式有很多，總結起來就是買好吃的，買好多好吃的」。住在華人區亞凱迪亞 的00後王小姐說，排隊買熟食、買海鮮，怎麼方便怎麼來。如果可以，想和家人一起開車去大熊湖或者海邊玩，這樣比較有儀式感。

常年在巴沙迪那區域送外賣的小哥說，從疫情 開始自己就在巴沙迪那和好萊塢等白人區送外賣，因為白人區的小費比較好，比在華人區掙得多，但Omicron的傳播讓他和很多同行都重新回到了亞凱迪亞。有一個朋友剛去好萊塢跑了半天，就被傳染了，嚇的他們都不敢去那邊了，導致收入下降，趁著這幾天新年，出來幹活的人少，接單相對多，想多賺點錢。

正在讀小學二年級的Julia和雙胞胎姊姊說，她們的慶祝方式就是給爺爺奶奶拜年，然後和爸爸媽媽一起吃年夜飯，當被問到最喜歡的事情，她表示是收紅包，從小到大每年春節自都會收到爸爸媽媽和長輩的紅包，而這些錢都是她們的活動經費，可以用來買喜歡的文具或零食。

有兩個孩子的80後媽媽說，今年感覺相對孤單，因為疫情原因朋友之間不像以往那樣頻繁走動，就是自己和兩個孩子冷清清在家過年。

經營一家食品商店的董先生說，華人春節喜歡買些意義好的植物放在家裏，比如紅色的花看起來比較喜慶，金桔寓意吉祥招財，紅色的花寓意紅紅火火等等，在春節到來之前，他和老婆早早的買了漂亮的花瓶和劍蘭花，擺在電視機旁邊，格外的喜慶。

佛教信徒黃小姐說，她來自中國大陸，外婆和媽媽都是佛教徒，一些重要的節日都是去寺院燒香祭拜，今年的2月1日（大年初一）寺院舉辦春節法會，她買了一些供奉用的水果和花束，到時候準備在寺院裏參加法會慶祝新的一年。

有兩個孩子的90後媽媽說，往年春節她和老公都會帶孩子出去逛一圈，去年去拉斯維加斯看夜景，今年因為婆婆在，準備在家過，因為老人想全家人一起在家吃頓團圓飯，至於吃什麼她完全不操心，因為老人都給安排好了，除此之外她還特意給孩子買了新衣服，雖然是在美國，但是她希望孩子還是記得故鄉的新年習俗。