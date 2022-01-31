我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

安理會討論烏克蘭情勢 美俄激烈交鋒 互控製造緊張

年輕華人如何過年？買吃的、上班、聚餐...

記者王珂／洛杉磯報導
華人區顧客在熟食店門口排隊買熟食 （受訪者供圖）
華人區顧客在熟食店門口排隊買熟食 （受訪者供圖）

華人過年的歷史由來已久，在傳承發展中已形成了一些較為固定的習俗，有許多還相傳，比如在新年的那一天，大家見面要說「恭喜發財」、吃年夜飯的時候一定要有魚，叫「年年有餘」、如果不小心把杯子、碗打破要說「歲歲平安」、過年的時候不能掃地、倒垃圾，因為會把一年的好運都掃出去……

但年輕一代的在美華人如何過新年，都有哪些新的慶祝方式？

住在華人區聖蓋博的90後媽媽說：「慶祝方式有很多，總結起來就是買好吃的，買好多好吃的」。住在華人區亞凱迪亞的00後王小姐說，排隊買熟食、買海鮮，怎麼方便怎麼來。如果可以，想和家人一起開車去大熊湖或者海邊玩，這樣比較有儀式感。

常年在巴沙迪那區域送外賣的小哥說，從疫情開始自己就在巴沙迪那和好萊塢等白人區送外賣，因為白人區的小費比較好，比在華人區掙得多，但Omicron的傳播讓他和很多同行都重新回到了亞凱迪亞。有一個朋友剛去好萊塢跑了半天，就被傳染了，嚇的他們都不敢去那邊了，導致收入下降，趁著這幾天新年，出來幹活的人少，接單相對多，想多賺點錢。

正在讀小學二年級的Julia和雙胞胎姊姊說，她們的慶祝方式就是給爺爺奶奶拜年，然後和爸爸媽媽一起吃年夜飯，當被問到最喜歡的事情，她表示是收紅包，從小到大每年春節自都會收到爸爸媽媽和長輩的紅包，而這些錢都是她們的活動經費，可以用來買喜歡的文具或零食。

有兩個孩子的80後媽媽說，今年感覺相對孤單，因為疫情原因朋友之間不像以往那樣頻繁走動，就是自己和兩個孩子冷清清在家過年。

經營一家食品商店的董先生說，華人春節喜歡買些意義好的植物放在家裏，比如紅色的花看起來比較喜慶，金桔寓意吉祥招財，紅色的花寓意紅紅火火等等，在春節到來之前，他和老婆早早的買了漂亮的花瓶和劍蘭花，擺在電視機旁邊，格外的喜慶。

佛教信徒黃小姐說，她來自中國大陸，外婆和媽媽都是佛教徒，一些重要的節日都是去寺院燒香祭拜，今年的2月1日（大年初一）寺院舉辦春節法會，她買了一些供奉用的水果和花束，到時候準備在寺院裏參加法會慶祝新的一年。

有兩個孩子的90後媽媽說，往年春節她和老公都會帶孩子出去逛一圈，去年去拉斯維加斯看夜景，今年因為婆婆在，準備在家過，因為老人想全家人一起在家吃頓團圓飯，至於吃什麼她完全不操心，因為老人都給安排好了，除此之外她還特意給孩子買了新衣服，雖然是在美國，但是她希望孩子還是記得故鄉的新年習俗。

華人家裏擺放的紅色劍蘭花 （受訪者供圖）
華人家裏擺放的紅色劍蘭花 （受訪者供圖）
小學生展示自己的中文課本 （受訪者供圖）
小學生展示自己的中文課本 （受訪者供圖）

華人 亞凱迪亞 疫情

上一則

超級盃南加州SoFi球場開打 門票超級貴 一張8萬元

下一則

南加華人如何過年：照料染疫家人、小規模團拜、獻愛心

延伸閱讀

習俗篇／華南舞春牛 農家祈豐收

習俗篇／華南舞春牛 農家祈豐收
世說新聞／海外華人過年不可憐 另類過年這邊獨有

世說新聞／海外華人過年不可憐 另類過年這邊獨有
春節拜拜教學／除夕拜「地基主」 命理師教你正確拜法

春節拜拜教學／除夕拜「地基主」 命理師教你正確拜法
花車回歸 法拉盛春節遊行2．5登場

花車回歸 法拉盛春節遊行2．5登場
寫春聯的回憶

寫春聯的回憶
年夜飯

年夜飯

熱門新聞

前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭
華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強