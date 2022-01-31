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在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

新冠疫情導致貧富兩極分化的現象越來越嚴重，頂級富豪的收入是天文數字，而貧困率也在逐年攀升。在洛杉磯市收入多少才能被視為富有？根據Go Banking Rates網站數據分析，年薪賺到13萬5373元或更多，才能在該市近 400 萬居民中排名前 20% ，從而被定義為富人，而這個數字是洛杉磯富人的最低收入。

Go Banking Rates網站使用美國人口普查局的收入數據，確定一個家庭需要賺取多少才能成為該市收入最高的 20% 的人。根據數據分析，洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700 元。洛杉磯超級富豪或收入最高的 5% 的人賺得更多，他們的平均薪水為 51萬6961元。

該網站同時對全美50個城市做了數據分析，幾乎每個城市都需要六位數薪水才能成為富人。在舊金山，需賺取約23萬9000元才能進入20%的富人階層。底特律是進入前 20% 門檻最低的城市，收入6萬6139元或更高就可以被稱為該市的富人。

在全國範圍內，人口普查發現 2020 年的家庭收入中位數為 6萬7521 元，比前一年下降近 3%，這是第一次在統計上顯著下降，由於新冠疫情及隨之而來的經濟影響，這樣的結果也許並不令人意外。而貧困率在 2020 年也攀升至 11.4%。

記者邵敏製表
記者邵敏製表

洛杉磯 人口普查 疫情

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