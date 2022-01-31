全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

新冠疫情 和經濟萎縮重創百業，銀行業也不能幸倖免2021年全國實體銀行倒閉創歷史新高，其中加州 的實體銀行倒閉數量在過去登全國榜首。

据最新的經濟報告，2021年全美銀行在各地的分行關閉數量比2020年增加了 38%，創歷史新高。加州2021年有269家銀行淨虧損，比其他任何州都多，居全國榜首。其次密西根州（Michigan），有247家銀行資不抵債倒閉；第三是紐約州，有221家銀行虧損倒閉。排在全美前五位的還有佛羅里達州，倒閉192家；伊利諾州倒閉153家。

標準普爾全球營銷情報分析顯示，在新冠疫情大流行的兩年終，全美銀行將近4000家分行倒閉，同時有將近1000家分行新開。全國2927家銀行分行連續兩年虧損上升。標普全球分析師Zach Fox和Umer Khan在報告中表示，一是因為疫情使得更多消費者轉向採用移動和數字渠道處理個人財務，二是因為利率造使得人們重新考慮開支，導致銀行面臨艱難的經營環境。

根據報告，關閉最多銀行分行的是：Wells Fargo & Co.，淨關閉267家分行，佔其總數4894家的5.46%；U.S. Bancorp，淨關閉257家分行，占其總數2572家的10%；Truist Financial Corp.，淨關閉234家行，佔其總數2553家的9.17%；Huntington Bancshares Inc.，淨關閉221家分行，佔其總數1445家的15.29%；美國銀行（Bank of America），淨關閉166家分行，佔其總數4084家的4.06%。

報告稱，其他銀行開設了數十家分行，「因為貸方繼續使用零售分行作為營銷和消費者獲取工具，而更多消費者使用數字和移動服務」。

但與此同時，JPMorgan Chase & Co. 在疫情期間新開169家分行，同時關閉了129家分行。這家華爾街 巨頭現在在全美 48個州擁有銀行。

全美銀行在2019年關閉1417分行；2020 年，銀行關閉2126家分行實體店；2021年關閉數量達到2933家。