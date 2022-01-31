蒙市圖書館繼續暫停室內休閒服務 直至另行通知

室外貨架上的書籍 （記者王珂╱攝影）

由於目前新冠病毒的高傳播率，蒙特利公園 市將延長圖書館 和休閒局辦公樓的關閉時間，直至另行通知，以維持公共衛生和安全運營。有關部門將在接下來的幾周內重新評估情況，以確定如何最好地更新運營、公眾參與和計畫開放。

附近居民稱，自疫情 爆發以來，蒙市圖書館一直處於關閉狀態，在2021年下半年疫情稍有緩解後曾開放過一段時間，但隨著Omicron變種帶來的高傳播性，圖書館又很快關閉，目前僅在下午三至五點開放了室外非接觸式借書服務，有需要的居民可以從室外簡單貨架上挑選想看的書，在服務人員的幫助下完成借書服務，而還書的時候並不需要與人接觸，直接扔在圖書館設在外面的白色還書桶裏即可。

除此之外，疫情之前圖書館的還書週期是三周左右，疫情期間即使到了還書日期，也會自動再往後延續三個星期，以此類推，並不會出現還書不及時產生滯期費的問題，大大緩解了疫情期間居民還書的時間限制。

蒙特利公園市政廳將僅通過預約開放，戶外活動和節目將繼續允許，但建議所有人在擁擠/密集的戶外活動中排隊進出，使用衛生間時戴上口罩。

有關非接觸式結賬、戶外講故事活動和戶外擴展臨時服務，請致電626-307-1366聯繫圖書館，或訪問圖書館網站：http://www.montereypark.ca.gov/238/Library