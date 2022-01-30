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南加連環尾隨入室搶劫還殺人 第五名嫌犯終落網將送檢

洛杉磯訊
前四名嫌犯早先已落網。（洛市警局）
前四名嫌犯早先已落網。（洛市警局）

警方31日將要求洛杉磯縣地方檢察官辦公室考慮對第五名嫌疑人提出指控，該嫌犯與在洛杉磯、比佛利山、格蘭岱和芳塔那發生的一連串尾隨入室搶劫案以及在好萊塢一家餐廳附近槍殺一名男子的命案有關。

週四，24 歲的洛杉磯居民Marquis Ford因涉嫌參與11月23日在好萊塢槍殺Jose Ruiz Gutierrez而被捕。據洛杉磯警局，他目前在押，保釋金為200萬元。據悉，當天凌晨2點左右，23歲的Gutierrez在日落大道7100街區的Bossa Nova餐廳外的一輛車裡等人。當時與他同行的一名女子剛下車，就被一群試圖搶劫她的男子搭訕。當時帶著槍的Gutierrez立即下車進行干預，據稱嫌犯將他開槍打死並逃離。

當局認為嫌犯Ford還與其他四人與一連串尾隨入室搶劫案有關，該系列案件近來困擾洛城。

12月21日，在洛市警局特警隊在比佛利山、格蘭岱和芳塔那警察局的協助下，洛市警局的尾隨盜竊專案組在洛杉磯和芳塔那的不同地點逮捕了四人。其他幾個嫌犯是21歲的Jayon Sanders、20歲的Abraham Castillo、20歲的Tyree Singleton 和21歲的Joshua Saulsberry。前三人都被指控犯有謀殺、搶劫和搶劫未遂罪，Saulsberry被控搶劫。

警方稱，探員們找到了一把手槍、一把仿製手槍、超過3萬元的現金、手提包、一塊勞力士手錶、幫派用具和兩輛據稱用於犯罪的車輛。

Gutierrez謀殺案發生數小時後，洛杉磯警察局局長摩爾宣布將成立一個工作組來調查最近頻率增加的尾隨入室搶劫。摩爾說，該局確定了 133 起可能的此類犯罪事件，搶劫涉及跟隨佩戴高檔珠寶或擁有昂貴車輛或其他物品的人。

洛杉磯 警察 比佛利山

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