南加美國越南華裔聯誼會 新春彌勒佛開光典禮

29日上午在越華裔所屬的觀音廟來自越柬寮各界社團代表聚集在這裡，為觀音廟一座彌勒佛開光。（記者張宏／攝影）

美國越南華裔 聯誼會29日在觀音廟為一尊彌勒佛菩薩舉辦開光典禮，希望彌勒佛大肚能容的氣魄能容天下不平不公之事，為美國華人 祈福。

29日上午在越華裔所屬的觀音廟湧現百名越華裔民眾，大家在春節即將到來之際，盛裝來拜佛祈福。來自越柬寮各界社團代表也聚集在這裡，為觀音廟一座彌勒佛開光。會長招銘祺表示，在此新春佳節和疫情肆虐、亞裔仇恨的當下，在美國的越華裔很需要彌勒佛所代表的寬容、慈悲、樂觀和對人事物的包容，當然最重要彌勒佛代表了長壽。有一句話常用來形容彌勒佛「大肚能容，容天下難容之事；慈顏常笑，笑世間可笑之人。」這最適合現在的處世之道，彌勒佛就在每個人的心裡，希望彌勒佛能帶給南加 越華裔以安慰。

招銘祺說，聯誼會於1976年創建觀音廟，供奉娘娘寶座，1982年將其移至北百老匯街會所，坐鎮新居。越華裔們相信，觀音廟不僅保佑安居樂業、衣食無憂，更保佑越華會在異鄉新居傳播中華文化。越華會除了觀音廟，觀音廟、越華學校、老人福中心、聚義堂、青年中心，越華服務中心﹐會員人數超過三千五百人。 每個機構都是獨立運作，為南加的越華裔提供不同的服務。

世界越柬寮華人團體聯合會秘書長李宏良、越華會前會長主席巫錦輝、李德穗、梁代彪、監事長鄭煒德、名譽監事長廖峰、王國祥、美國廣東會館監事長徐雄剛、美國欽廉靈防同鄉會會長唐上勝、越華會觀音廟理事長陳才貴、婦女組長朱艷仙和越柬寮各大僑團首長一起參加開光典禮。