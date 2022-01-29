南加華人春晚 四海同慶喜迎冬奧

南加華人華僑聯合會、華人總商會等70多個僑團代表29日出席第二屆CCTV全球愛華春晚暨美國華人春節聯歡文藝晚會。（記者張宏／攝影）

「四海同慶喜迎冬奧」一起向未來，第二屆CCTV全球愛華春晚暨美國華人 春節聯歡文藝晚會29日舉行，南加 州有數百名僑界代表和演出團體出席。

聖蓋博希爾頓酒店29日晚上呈現久違的人潮，數百人盛裝出席，聚集一堂，慶祝中國新年。晚會組委會負責人王愛琳表示，春晚對於南加華人很有意義，過去兩年南加社區都沒有大型活動，華人需要在普天同慶的傳統佳節裡有自己華人的春晚。這次春晚聯合美國當地僑團和海外其他國家華人社團共同聯辦，通過線上線下兩組完全不同節目的形式，向大家展示2022年萬物復蘇、百廢待興的春天即將來臨。同時春晚海選節目將突破過去春晚的一貫風格，集美、中、港、台、澳、韓、日等新原素、集聚各民族特色、地域文化和世界多彩文明之美。

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平出席活動，他表示，中國新春佳節和北京冬奧 會即將到來。這次晚會集結了南加華人華僑聯合會、華人總商會等70多個僑團，以春節晚會的形式表達僑胞對新春佳節的喜悅心情和對冬奧會的期盼。他和李春林副總領事等很高興和僑胞聚集一堂，共慶新春，喜迎冬奧。

他說，近期僑胞們舉辦了一些列豐富多彩迎新春、慶冬奧的活動，大家齊心協力互相支持，體現了南加僑胞積極向上，團結協作的精神。

春晚有抽獎及現金獎，整台晚會的節目將觀賞性、藝術性、娛樂性集為一體，讓海外文藝團體能追求藝術創新和提供具寬廣多樣的發展空間和演示平台，為大家奉獻一台熱鬧非凡、豐富多彩的文化藝術盛宴。