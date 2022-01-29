改裝警車假冒警察玩攔檢 助理消防隊長被捕

蒂莫西·皮爾（Timothy Peel）涉嫌用改裝的「警車」攔檢民眾。（KTLA）

警察 游戲玩大了！拉哈布拉岡（La Habra Heights）一名助理消防隊長嫌本職工作不夠過癮，涉嫌冒充洛杉磯 縣警察局警員攔檢過往車輛被捕，保釋金10萬元。

35歲的蒂莫西·皮爾（Timothy Peel）週四在惠提爾被警方逮捕。

據負責本案調查的洛杉磯縣警察局警探表示，皮爾使用一輛配有燈光和警報器的2020年白色雪佛蘭Silverado對過往車輛進行攔截和非法拘留。

為皮爾改裝的「警車」加裝燈光的加西亞（Ivan Garcia）表示，他不知道皮爾改裝汽車 是為了冒充警察。加西亞在一家汽車燈光商店工作，皮爾來到他的店中，要求為自己的一輛雪佛萊上安裝單獨的紅燈和藍燈，這樣沒人能看出他的汽車上有紅燈和藍燈。加西亞說，因爲皮爾在消防局工作，所以他的車上有紅燈也算正常，但他後來讓技工在他的車上加裝了藍色燈光，而且是單獨的開關。

當店員表示疑問時，皮爾說消防局也和法警（Marshals）合作可以逮捕人。如此這番，汽車燈光店的店員們信以爲真。

警方在接到民眾舉報後逮捕了皮爾，目前這名假冒警察面臨10萬元的保釋金。 警方相信可能還有更多的受害人。任何知情者都可聯絡洛杉磯縣警察局舉報，213-229-1700，或和撥打800-222-TIPS (8477) 或使用網站lacrimestoppers.org匿名舉報。