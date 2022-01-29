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羅蘭學區2月1日起為2022-23學年新生註冊

本報訊
羅蘭聯合學區從 2 月 1 日開始2022-2023 學年的新生註冊。（RUSD）
羅蘭聯合學區從 2 月 1 日開始2022-2023 學年的新生註冊。（RUSD）

羅蘭聯合學區（RUSD）將從2月1日起招收2022-2023 學年進入過渡期幼稚園或幼稚園的孩童以及所有新生  。

整個學區的所有小學都開設有過渡期幼稚園 (TK) 課程，免費為家長提供高質量的幼稚園準備就緒教學，適用於2022 年 9 月 2 日至 2023 年 3 月 31 日期間滿 5 歲的兒童。進入幼稚園的兒童，必須在2022 年 9 月 1 日或之前年滿 5 歲。

羅蘭學區從幼稚園開始提供中文和西班牙語密集雙語沉浸式課程，孩子們學習用兩種語言自然地思考、閱讀、寫作和交流：英語和中文或英語和西班牙語。雙語沉浸式課程的信息，請致電 626-854-8392特殊計劃辦公室。

學區將舉辦關於過渡期幼稚園/幼稚園和西班牙語/中文雙語沉浸式課程的虛擬家長信息會議：2 月 8 日，星期二（上午 8:30 或下午 6 點）、2 月16 日，星期三（上午 8:30 或下午 6 點）和 3 月 8 日，星期二（上午 8:30 或下午 6 點）。鏈接將發佈在www.rowlandschools.org/enroll 。家長可以致電626-854-8371 聯繫 RUSD 小學教育服務部門。

有關羅蘭聯合學區更多信息，社區可致電626-965-2541或瀏覽 www.rowlandschools.org， Facebook.com/RowlandUSD Twitter @RowlandSchools，或 Instagram rowlandusd 關注 

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