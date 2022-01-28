聯邦眾議員候選人秦振國拜會世界日報宣導政見

國會第38選區眾議員競選人、核桃市市長秦振國（Eric Ching，右六）及其多族裔競選團隊，28日拜會世界日報社長于趾琴（中）和總經理李铭滨（右五）介紹競選理念。（記者楊青／攝影）

第38選區國會眾議員競選人、核桃 市市長秦振國（Eric Ching）及其多族裔競選團隊 ，28日拜會世界日報社長于趾琴和總經理李铭滨，傳達競選理念，期望改良加州 現狀，有效遏制犯罪，打造安全社區，提升民生品質，重拾中小學教育 核心，為選區爭取福利，還百姓安居樂業的傳統生活。

來自華、日、韓以及拉丁裔和白人社區的代表28日一起為秦振國站台，同時表達對近年加州在公共治安，公共教育等議題的關注。秦振國表示，包括社會治安、懲治犯罪、中小學教育、社會傳統核心價值觀等方面，加州離開民眾安居樂業的基本訴求越來越難，這種狀況應該改變。

在地方公職服務十年，兩度擔任核桃市市長，他表示，核桃市數度成爲全國「最適合居住的城市」，治安良好，財政盈餘，環境優美，可以成爲加州的典範。

來自拉丁裔的支持者表示，他的訴求和很多人一樣非常簡單，如果老百姓不能安居樂業，就不可能有優良社區，現在太多的負面事件出現在生活中，使人們與安居樂業的追求漸行漸遠，加州的現狀應該改變。

這位支持者說，他在加州居住了十年，情況越來越差。最近看到加州公立小學的性教育教學錄像，幾乎就是赤裸裸色情級影片，孩子們看的卡通片也充斥與傳統教育背道而馳的氛圍，很多家長不知所措。

韓裔社區支持者表示，她來自南韓，但自己的父母來自北韓，全家為追求自由民主夢想來到美國，但美國最根本的價值觀卻正在遭到毀滅，人們的基本價值觀混淆，比如加州推行男女同厠，還教導孩子不稱呼爸爸媽媽，情何以堪？她表示，今年的中期選舉絕不僅僅是競選人的問題，也是選民的問題，加州選民應該對自己以及子孫後代的前途負責。