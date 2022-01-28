聖蓋博華人市長廖欽和健康原因向市議會請辭

聖蓋博市長廖欽和因健康關係向市議會請辭。(本報檔案照／記者丁曙攝）

聖蓋博 市華人市長廖欽和（Chin Ho Liao）由於健康原因，1月27日向市議會提出辭呈，同時建議市議會徵召候選人填補任期空檔，直至今年11月換屆選舉。

廖欽和在致市府書記官的信中指出，經過一整夜的長考，本人決定辭去市議員和再任市長的職位。過去四年來本人的健康狀況一直在下降，本人住院因為「糖尿病 昏迷」（sugar coma）（醫書說，糖尿病昏迷是一種危及生命的糖尿病並發症，會導致昏迷）。許多人對此感到驚訝和遺憾。

他表示，感謝聖蓋博市給予了他一個機會服務全體市民，以及同市議會同仁和市府工作的密切合作。他對於因健康原因未能完成任期感到抱歉。

廖欽和於2013年3月當選市議會議員，在聖蓋博市長和市議員的任內，他的施政優先事項包括，改善街道、加強社區聲音、維護公共安全以及確保平衡的城市預算。

繼1月7日前華裔市議員卜君毅（Jason Pu）因為出任拜登-賀錦麗政府住房部高官，已經留下了一個職缺，廖欽和的請辭又增加了一個職缺。由於所餘任期未滿一年，市議會將以徵召提名和任命的方式，填補兩位市議員的職缺。

廖欽和是一名退休工程師，二十多年來一直積極參與聖蓋博社區服務。他目前是聖蓋博同濟會（San Gabriel Kiwanis）成員、阿罕布拉/聖蓋博Elks Lodge1328成員、聖蓋博圖書館之友會成員、聖蓋博歷史協會成員、聖蓋博社區基金會董事，以及前聖蓋博谷醫療中心基金會董事，聖蓋博華人聯合總會創會會長。

此外，廖欽和自2013 年以來一直擔任加州城市聯盟、交通、通信和公共工程政策委員會的成員。他還擔任聖蓋博谷政府、能源、環境和自然資源委員會的成員和洛杉磯 縣圖書館專員。

曾任聖蓋博扶輪社主席、亞洲青年中心董事、聖蓋博教育基金會董事、西聖蓋博谷基督教青年會董事、聖加布里埃爾谷音樂劇院董事、副總裁洛杉磯縣無障礙服務社區諮詢委員會。