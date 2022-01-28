今年報稅 多項優惠抵免在這裡

美國國稅局第49任局長雷蒂希呼籲民眾積極報稅。（視訊會議截圖）

少數族裔媒體中心28日舉辦特別會議，邀請國稅局 官員主講「2022年報稅 季節-你的受眾群體需要知道國稅局的消息」。

當天的話題包括，納稅人如何能更好報稅以便盡快拿到退稅，國稅局電話服務的能力及如何能得到更快服務，還沒有處理好以前報稅的稅表對於今年報稅有些什麼影響，經濟衝擊紓困金 ，子女稅優惠預付款，及其他更多的議題。

美國國稅局第49任局長雷蒂希（Chuck Rettig）到會指出，報稅不應是一個讓民眾焦慮的事，而是一個有資格的人能獲得稅務好處和資金的機會。今年有許多稅務優惠、紓困金等資金，而民眾想要獲得這些優惠很簡單，只要準確、即時報稅即可。

首席納稅人執行官（Chief Taxpayer Experience Officer）Ken Corbin表示，當天是報稅宣傳日，民眾若是現在報稅，最早可在3月初就獲得退稅，呼籲大家積極報稅。他還介紹了一些今年的稅務優惠，例如年收入少於5萬7414元的僱員有可能獲得收入稅收抵免（EITC），新規定要求不必未滿65歲，甚至有一定的投資收入也可以申請。

網上一些報稅軟件大多收費，他推薦民眾可以使用國稅局的免費報稅服務(VITA) ，民眾只要登陸官網就可以看到連結。如果仍然需要幫助，VITA也在社區提供志願者幫忙報稅。如果因為疫情而擔心線下見面的話，VITA志願者還可以在線視訊幫民眾報稅，民眾用手機就可以視訊，就如當天的視訊會議一樣簡便。因此他推薦民眾安裝國稅局的手機應用程式，這些功能都可以通過該程式實現。

當問到今年是否會延後報稅截止日期，兩位官員透露目前沒有改變時間表。他們鼓勵民眾追蹤國稅局的社交媒體帳號，可以更快更直接獲得通知，或者登陸官網了解更多今年新政策。官網有各語言的版本，方便多族裔的民眾。