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殺人嫌犯躲民宅後院頑抗 警用催淚彈逼他投降

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
LAPD特警隊包圍了殺人嫌犯藏身的一所民宅後院。（KTLA5）
LAPD特警隊包圍了殺人嫌犯藏身的一所民宅後院。（KTLA5）

一名謀殺嫌疑人27日週四逃入了北好萊塢（North Hollywood）的一間後院，與戶外圍捕他的警員對峙了90 分鐘不出來，警察軟硬兼施直至使用催淚瓦斯彈後，他才被迫走出來投降。

洛杉磯市警察局（LAPD）稱，這名尚未確定身份的嫌疑人與 2021 年在洛杉磯發生的一起謀殺案有牽連。當警察發現嫌犯時，他正在駕車，並在逃亡途中撞了車。於是嫌犯下車跑到了北好萊塢地區，他跳過柵欄，鑽進了一個民宅後院，最終將自己隱藏在一個獨立的棚屋中。但是，戶外已被警察團團圍住，但他躲在後院與警察對峙不出來。

警察輪番使用了豆袋彈、催淚瓦斯彈，甚至出動警犬，軟硬兼施，試圖將嫌疑人從棚屋裡逼出來。

洛市警局副局長漢密爾頓（Alan Hamilton）後來向媒體說，「我們使用了多種不同的作戰技巧試圖逼他出來。但在過去幾個小時裡，他從未對任何試圖逼迫他的嘗試做出回應。」直至警察施放了催淚瓦斯彈，幾分鐘後，嫌疑人走出了棚屋，被警方拘留。

一個男戶主帶著太太和女兒走出了家門，脫進了危險。還有一些人為保護家人，遠離嫌犯，並且避開了警戒區域。但仍有不少鄰居圍觀了案發現場和抓捕過程。

一名鄰居 Zenzi Poindexter向媒體說，「我很欣慰沒有鄰居受傷，這也有點令人震驚。我知道我們生活在一個大都市，這類事情每天都在發生，但是從未想到會在自家附近發生。我們最關心的是鄰居的安全！」

警察施放了催激瓦斯後，嫌犯被迫走出藏身的民宅後院棚屋被捕。（KTLA5）
警察施放了催激瓦斯後，嫌犯被迫走出藏身的民宅後院棚屋被捕。（KTLA5）

警察 洛杉磯 好萊塢

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