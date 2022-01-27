國際醫療典範獎揭曉 林元清等三醫師獲選

第六屆國際醫療典範獎揭曉，（左起）陳志福、林元清、劉君恕三醫師獲選。（邱文達提供）

「第六屆國際醫療典範獎」16日公布本屆獲獎人名單，個人國際醫療典範獎得主為陳志福醫師（社團法人台灣健康服務協會）、林元清醫師（洛杉磯AHMC Healthcare Inc）及劉君恕醫師（臺北榮民總醫院）；團體國際醫療典範獎得主為中國醫藥大學附設醫院—國際醫療中心、花蓮慈濟醫院—國際醫學中心，及中山醫學大學附設醫院—吐瓦魯醫療資訊系統計畫。

主辦單位國際醫療衛生促進協會理事長李偉強表示，2021年全球飽受新冠肺炎 影響，許多活動暫停，但協會特別感謝所有參獎者仍願意排除萬難，踴躍報名參與，更感謝初、複審的政府機構代表、專家學者及社會公正人士，經過熱烈的討論，選拔出今年的得獎團體及個人。全球疫情 雖然嚴重，但仍有許多國際人士專程到台灣就醫，更有許多的團體及個人，無畏風險，持續用各種方式，在疫情下主動協助需要幫助的國家及需要的病人，彰顯台灣醫療的價值。

遴選委員會總召集人，財團法人演譯基金會石曜堂董事長指出，面對全球新冠肺炎的威脅，愛就是我們的嚮導，憑藉著愛的力量，點燃那一盞微光，只要您我願意，我們就是改變的起點、改變的力量，我們的行動與形塑的文化與價值，成為臺灣醫療衛生傲立全球的契機。歷經六個年頭的推廣與鼓勵，本屆國際醫療典範獎成功吸引海外個人報名，確已將醫療典範獎從立足台灣，逐步拓廣為放眼華人世界的指標性獎項。

國際醫療衛生促進協會自2016年起，每年皆舉辦國際醫療典範獎選拔，並彙集第一至第五屆得獎者行醫故事，出版《白袍下的全球拓荒者》一書，分享得獎者從事國際醫療的心路歷程，藉以傳達臺灣國際醫療服務執行成果及人道援外理念。

國際醫療典範獎由國際醫療衛生促進協會主辦，衛生福利部指導，中華民國 對外貿易發展協會、美國仁愛醫療集團、財團法人外傷防治暨災難醫學研究基金會，及台商資源國際傳媒等協辦。