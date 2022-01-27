我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏國總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

國際醫療典範獎揭曉 林元清等三醫師獲選

本報訊
第六屆國際醫療典範獎揭曉，（左起）陳志福、林元清、劉君恕三醫師獲選。（邱文達提供）
第六屆國際醫療典範獎揭曉，（左起）陳志福、林元清、劉君恕三醫師獲選。（邱文達提供）

「第六屆國際醫療典範獎」16日公布本屆獲獎人名單，個人國際醫療典範獎得主為陳志福醫師（社團法人台灣健康服務協會）、林元清醫師（洛杉磯AHMC Healthcare Inc）及劉君恕醫師（臺北榮民總醫院）；團體國際醫療典範獎得主為中國醫藥大學附設醫院—國際醫療中心、花蓮慈濟醫院—國際醫學中心，及中山醫學大學附設醫院—吐瓦魯醫療資訊系統計畫。

主辦單位國際醫療衛生促進協會理事長李偉強表示，2021年全球飽受新冠肺炎影響，許多活動暫停，但協會特別感謝所有參獎者仍願意排除萬難，踴躍報名參與，更感謝初、複審的政府機構代表、專家學者及社會公正人士，經過熱烈的討論，選拔出今年的得獎團體及個人。全球疫情雖然嚴重，但仍有許多國際人士專程到台灣就醫，更有許多的團體及個人，無畏風險，持續用各種方式，在疫情下主動協助需要幫助的國家及需要的病人，彰顯台灣醫療的價值。

遴選委員會總召集人，財團法人演譯基金會石曜堂董事長指出，面對全球新冠肺炎的威脅，愛就是我們的嚮導，憑藉著愛的力量，點燃那一盞微光，只要您我願意，我們就是改變的起點、改變的力量，我們的行動與形塑的文化與價值，成為臺灣醫療衛生傲立全球的契機。歷經六個年頭的推廣與鼓勵，本屆國際醫療典範獎成功吸引海外個人報名，確已將醫療典範獎從立足台灣，逐步拓廣為放眼華人世界的指標性獎項。

國際醫療衛生促進協會自2016年起，每年皆舉辦國際醫療典範獎選拔，並彙集第一至第五屆得獎者行醫故事，出版《白袍下的全球拓荒者》一書，分享得獎者從事國際醫療的心路歷程，藉以傳達臺灣國際醫療服務執行成果及人道援外理念。

國際醫療典範獎由國際醫療衛生促進協會主辦，衛生福利部指導，中華民國對外貿易發展協會、美國仁愛醫療集團、財團法人外傷防治暨災難醫學研究基金會，及台商資源國際傳媒等協辦。

白袍下的全球拓荒者-得獎者行醫故事集出版。（邱文達提供）
白袍下的全球拓荒者-得獎者行醫故事集出版。（邱文達提供）
白袍下的全球拓荒者-得獎者行醫故事集出版。（邱文達提供）
白袍下的全球拓荒者-得獎者行醫故事集出版。（邱文達提供）

疫情 新冠肺炎 中華民國

上一則

識別KN95口罩假冒產品看這些

延伸閱讀

防疫資源考量族裔因素 保守派批歧視白人

防疫資源考量族裔因素 保守派批歧視白人
Covered California加州全保 開放註冊投保至1/31止

Covered California加州全保 開放註冊投保至1/31止
休士頓30%醫護因新冠無法出勤 664名護理師兼程支援

休士頓30%醫護因新冠無法出勤 664名護理師兼程支援
阿波羅醫療及加聯泰平醫療網 年終晚會

阿波羅醫療及加聯泰平醫療網 年終晚會
美國洪門致公總堂、紐約洪門致公堂 新職員就職

美國洪門致公總堂、紐約洪門致公堂 新職員就職
加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形

蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅「成本價」售出

6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅「成本價」售出
川普有多少現金？曾稱擁近8億 卸任前剩9300萬

川普有多少現金？曾稱擁近8億 卸任前剩9300萬
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告