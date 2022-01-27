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識別KN95口罩假冒產品看這些

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

Omicron變種病毒的超強傳播，促使聯邦疾病控制和預防中心(CDC)更新防疫指南，推薦N95和KN95口罩能提供最佳保護。但市場上充斥著眾多假冒的KN95口罩，如何正確識別口罩真偽，關係到個人安全。

國家職業安全與衛生研究院（National Institute for Occupational Safety and Health）在2020年和2021年評估的 KN95口罩中，有 60% 被認為是假冒產品。如果不慎購買了假口罩，錯誤的安全感可能會讓人們不知不覺暴露於病毒中。

KN95口罩覆蓋口鼻，有兩個彈性耳掛，可將口罩固定在臉上，這種口罩可過濾 95%小至 0.3 微米顆粒，雖然 SARS-CoV-2 病毒顆粒較小，但病毒會與較大物體結合，例如水滴或氣溶膠，這些物品通常大於1微米，因此KN95 可有效降低感染SARS-CoV-2的機會。假冒的KN95 口罩可能允許大於0.3微米的顆粒通過口罩材料，在這種情況下，攜帶 SARS-CoV-2 病毒的氣溶膠飛沫將會感染佩戴者。雖然很難區分真假KN95 口罩，但一些關鍵細節可提醒人們如何辨別。

首先看包裝。一，來自合法公司的產品通常裝在密封、防篡改的包裝中，其中包含公司信息；二，包裝上拼寫錯誤的單詞、明顯的語法錯誤是識別假冒KN95口罩的兩種方法；三，包裝上是否出現「正品」或正品之類字樣，CDC 聲明，如果商品聲稱「合法」和「正品」，那很可能是假冒產品。

其次看口罩是否有保質期、有無國標編號或品牌。一，無有效期的通常是假冒產品。KN95口罩不會永遠可以使用，所有正品KN95口罩都有保質期；二，口罩上沒有國標編號或品牌。KN95口罩上印有「GB2626-2019」，意味著口罩是根據中國呼吸器標準製造，較舊的口罩標有「GB2626-2006」，只要沒過保質期都可以使用。

此外有些細節也值得注意。一，聲稱口罩是FDA 批准的反而可能是假口罩，事實上FDA並不負責測試口罩；二，聲稱口罩是NIOSH 批准，事實上NIOSH 不批准 KN95 口罩，KN95口罩在中國製造並進口到美國；三，警惕名字有問題的賣家，例如，一個只用輔音拼寫的賣家可能有問題。

另外，購買口罩時需查看賣家歷史和評論，如果賣家有銷售各種產品的歷史，那就要謹慎。同時還有一些細節值得考慮，口罩短缺期間這家是否一直有無限庫存，圖形清晰還是剪切粘貼的？重要信息是否僅出現在圖案中而不是文本中？仔細觀察這些細節，可幫助人們購買到安全可靠的口罩。

市場上充斥著眾多假冒的KN95口罩，如何正確識別口罩真偽，關係到每個人的安全。（...
市場上充斥著眾多假冒的KN95口罩，如何正確識別口罩真偽，關係到每個人的安全。（記者邵敏／攝影）

口罩 FDA CDC

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