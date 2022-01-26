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洛杉磯縣委會將租戶保護令延至年底 巴格唯一反對　

記者王珂／洛杉磯報導
洛杉磯縣委會將租戶保護令延長至年底。（圖源：abc）
洛杉磯縣委會將租戶保護令延長至年底。（圖源：abc）

洛杉磯縣政委員會1月25日投票決定，將受大流行影響的租戶驅逐保護令延長至2022年年底，共和黨籍縣政委員巴格（Kathryn Barger）投下了唯一的反對票。

洛杉磯縣委庫爾（Sheila Kuehl）支持延長租戶驅逐保護令並且凍結租金上漲，儘管有跡象表明目前由奧密克戎變種引發的COVID-19病例正在減弱，但仍有許多人面臨經濟困難，可能因無力支付數千美元的房租而面臨被驅逐出戶。

庫爾說，「企業重開，人們重返工作崗位，但是在過去7天被感染的25萬人很可能沒有病假。因此，當他們必須在家中或其他地方隔離時，希望能夠入睡並努力康復，他們沒有賺錢，因為生病沒有報酬，每週都有數十萬居民發生這種情況。」

但是，驅逐保護令再度延期引起了巴格的憤怒，她投下了唯一的反對票，並表示房東已經遭受了足夠多的經濟損失，有時是租戶利用暫停驅逐的機會來避免支付租金。她說，儘管奧密克戎造成了COVID-19病例激增，但該縣的企業仍然開放，甚至準備舉辦超級碗（Super Bowl）足球賽。她還說，疫苗接種率正在增長，很多居民已經有了免疫力，人們正在與病毒共存。隨著病例的消退，可以保持經濟開放，在這個冬天也得到了證明。

縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）也表達了對房東影響的擔憂，她呼籲沙加緬度（Sacramento）的遊說者努力為受影響的業主增加資金，她表示：「房東也是人」 ，但最後她還是支持延長租戶保護令。

但此舉遭到房東、公寓和租賃協會的強烈反對，出租物業業主聯盟共同創始人羅伯遜 (Diane Robertson)在一份聲明中說，近兩年來，沒有其他商業部門被迫做我們必須做的事情，租房者甚至不需要出示任何經濟困難的證據，延長暫停期的決定完全無視房東。「我們住在同一個社區，很多時候住在同一個出租物業，我們依靠租金收入生活，有什麼樣的保護和支援提供給了我們？」

從6月1日開始，不付款的租戶保護將只提供給低收入租戶
從6月1日開始，不付款的租戶保護將只提供給低收入租戶
洛杉磯縣將受大流行影響的租戶驅逐保護延長至年底 （圖源：abc）
洛杉磯縣將受大流行影響的租戶驅逐保護延長至年底 （圖源：abc）

房東 租金 洛杉磯

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