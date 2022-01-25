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最高法院受理歧視亞裔入學案 華人兩派針鋒相對

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
被學生公平錄取組織（SFFA）告上最高法院的哈佛大學，亞裔生在校園內瞻仰哈佛銅像。（記者丁曙／攝影）
被學生公平錄取組織（SFFA）告上最高法院的哈佛大學，亞裔生在校園內瞻仰哈佛銅像。（記者丁曙／攝影）

學生公平錄取組織（SFFA）狀告哈佛及北卡大學歧視亞裔入學案，聯邦最高法院24日同意受理該項大學招生平權措施(Affirmative Action)訴訟案。目前以保守派大法官占多數的合議庭，可望終止長達半世紀的爭議。對此，南加華人社區十分關切，兩派表態針鋒相對。

美國亞裔教育聯盟( AACE) 發表聲明，代表全美340多個的亞裔組織歡迎最高法院審理此案，招生過程考量學生族裔背景是否構成歧視並且違憲。自從1990年代以來，亞裔已經變成美國政客未能提高非裔、拉丁裔等少數民族教育質量政策失敗的替罪羊◦ 某些政客不思量如何從根本上解決黑人及拉丁裔孩子教育落後的問題，而是非法利用以種族為因素的大學錄取政策，來歧視亞裔孩子。這種歧視在哈佛大學、 北卡大學, 以及全國各地許許多多的大學都經常發生。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空說，近年來激進左翼份子加速推行對美國夢的損害，他們妄圖以種族均等（Racial Equity）的名義，從而取代在機會面前人人平等的美國建國原則◦ 由於這個荒謬政策的影響，亞裔仍然是政客在非裔和西裔社區教育失敗的替罪羊。美國最高法院應當採取行動、捍衛憲法所給予的合法權益，公平對待我們的孩子！以種族因素進行大學錄取是對亞裔孩子的系統性歧視，應該被全面取締！」

但是，洛杉磯亞美民權組織（Asian American Civil Rights Orgs）發表聲明，肯定具有種族意識考量的大學招生政策，並且認為平權計劃、多元化和反歧視計劃，為女性和有色人種（包括亞裔美國人在高等教育和公共生活的各個方面）創造機會至關重要，並且已成為更加公正和公平的社會的基石。

「我們仍然需要平權計劃。現實情況是，種族不公平仍然繼續限制有色人種學生的教育機會。即使在布朗訴教育委員會（Brown v. Board of Education）案之後，非洲裔和拉丁裔社區的學校也經常被忽視，K-12學校也因種族和族裔而嚴重隔離。」

聲明指出，GPA平均績點和標準化考試成績等數字指標放大了這些不平等，與衡量成績相反，大學越來越認識到標準化考試成績不能很好地預測未來學業成功，並且存在令人不安的種族偏見記錄。為了公平地評估這些數字指標的含義，我們需要考慮整個人，包括種族和全部生活經歷，作為全面考核的一部分。

根據最高法院作業慣例，此案的口頭辯論將排在10月開始的下個審案期，判決結果要等到2023年春夏季才會出爐。大學招生考量族裔背景的政策如果被最高法院限縮或禁止，未來幾年的大學招生程序將出現重大改變。

亞裔 教育 歧視

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